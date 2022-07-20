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原本在舔毛！貓下秒突跳「地板動作」　網笑：尾巴是個體

▲日本一隻貓咪舔毛到一半，突然大秀「地板動作」！（圖／推特帳號suzume0513）
▲日本一隻貓咪舔毛到一半，突然大秀「地板動作」！（圖／推特帳號suzume0513）

編輯中心/綜合報導

2022-07-20 15:26:16

喵喵絕對有練過地板動作！有人說貓咪的尾巴與本體是分開的，因此經常讓貓咪為之瘋狂？日本就有一隻小胖貓這天在清理自己的身體，舔毛到一半突然開始瘋狂追逐自己的尾巴，網友看了都笑說：「在秀地板動作啦！」

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▲「Unagi」（左）原本是一隻差一點被安樂死的貓咪，因為與飼主家的貓咪「Suzume」長相非常神似而收編。（圖／推特帳號suzume0513）
▲「Unagi」（左）原本是一隻差一點被安樂死的貓咪，因為與飼主家的貓咪「Suzume」長相非常神似而收編。（圖／推特帳號suzume0513）
這隻身材壯碩的貓咪叫做「Unagi」，原本是一隻差一點被安樂死的貓咪，某一天被現任飼主在收容所網站看見與家裡的貓哥哥「Suzume」因為外表太相似，而決定領養牠，兩隻貓咪幾乎一模一樣，經常讓人誤以為是同胎兄弟，不過牠們的感情確實如親手足一樣親密。

▲Unagi的身材漸漸變成幸福肥。（圖／推特帳號suzume0513）
▲Unagi的身材漸漸變成幸福肥。（圖／推特帳號suzume0513）
而有了幸福的家庭後，Unagi的身材很快就超越了哥哥，不過還是不改牠愛玩的本性，這天Unagi在地毯上理毛，舔到尾巴時突然玩心大發，想了兩秒後竟然不停轉圈圈，想要捕捉尾巴這個「敵人」，但由於牠的尾巴稍短了一點，因此Unagi就這樣在地毯上一下蹦跳、一下轉圈、一下翻滾，看起來像極了在大秀牠的「地板動作」！

▲這天Unagi原本在理毛，突然想到了什麼……（圖／推特帳號suzume0513）
▲這天Unagi原本在理毛，突然想到了什麼……（圖／推特帳號suzume0513）
▲Unagi：你這可惡的「逗貓棒」，朕今天一定要抓到你！（圖／推特帳號suzume0513）
▲Unagi：你這可惡的「逗貓棒」，朕今天一定要抓到你！（圖／推特帳號suzume0513）
▲就這樣Unagi不停在地毯上翻滾轉圈，大跳地板動作！（圖／推特帳號suzume0513）
▲就這樣Unagi不停在地毯上翻滾轉圈，大跳地板動作！（圖／推特帳號suzume0513）
▲轉了幾輪之後，Unagi終於累了……（圖／推特帳號suzume0513）
▲轉了幾輪之後，Unagi終於累了……（圖／推特帳號suzume0513）
▲Unagi：看屁看？朕追得這麼激烈，都瘦一圈惹！（圖／推特帳號suzume0513）
▲Unagi：看屁看？朕追得這麼激烈，都瘦一圈惹！（圖／推特帳號suzume0513）
▲Unagi：朕誓言下次一定要抓到你！（圖／推特帳號suzume0513）
▲Unagi：朕誓言下次一定要抓到你！（圖／推特帳號suzume0513）
影片才分享1天就已累積超過4.3人次按讚，許多網友都紛紛笑說：「尾巴是另一個生命本體」、「旋轉，跳躍，我不停歇～」、「這喵喵的地板動作很專業」、「尾巴：你抓不住我」、「可以將貓咪送去舞蹈班了」、「犀利的舞蹈很酷」、「好靈活的小胖貓」、「霹靂舞大師」、「最後躺下來那一幕太可愛了」，現在快來一起欣賞Unagi的影片吧！（編輯：陳珮瑜）


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