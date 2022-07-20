原本在舔毛！貓下秒突跳「地板動作」 網笑：尾巴是個體
喵喵絕對有練過地板動作！有人說貓咪的尾巴與本體是分開的，因此經常讓貓咪為之瘋狂？日本就有一隻小胖貓這天在清理自己的身體，舔毛到一半突然開始瘋狂追逐自己的尾巴，網友看了都笑說：「在秀地板動作啦！」
這隻身材壯碩的貓咪叫做「Unagi」，原本是一隻差一點被安樂死的貓咪，某一天被現任飼主在收容所網站看見與家裡的貓哥哥「Suzume」因為外表太相似，而決定領養牠，兩隻貓咪幾乎一模一樣，經常讓人誤以為是同胎兄弟，不過牠們的感情確實如親手足一樣親密。
而有了幸福的家庭後，Unagi的身材很快就超越了哥哥，不過還是不改牠愛玩的本性，這天Unagi在地毯上理毛，舔到尾巴時突然玩心大發，想了兩秒後竟然不停轉圈圈，想要捕捉尾巴這個「敵人」，但由於牠的尾巴稍短了一點，因此Unagi就這樣在地毯上一下蹦跳、一下轉圈、一下翻滾，看起來像極了在大秀牠的「地板動作」！
影片才分享1天就已累積超過4.3人次按讚，許多網友都紛紛笑說：「尾巴是另一個生命本體」、「旋轉，跳躍，我不停歇～」、「這喵喵的地板動作很專業」、「尾巴：你抓不住我」、「可以將貓咪送去舞蹈班了」、「犀利的舞蹈很酷」、「好靈活的小胖貓」、「霹靂舞大師」、「最後躺下來那一幕太可愛了」，現在快來一起欣賞Unagi的影片吧！（編輯：陳珮瑜）