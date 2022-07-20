中市建商回饋「建功社宅」將落成　地點好、租金打對折

台中市第2座民間回饋好宅南屯「建功1號好宅」，由豐邑建設興建，預計9月公告招租，最快明年3月可入住。市長盧秀燕今(20)日前往視察表示，台中市社會住宅111年前興辦5000戶的目標，去年底已全部達標，但不會因達標而滿足，台中有許多年輕人及弱勢朋友需要照顧，目前已開工或完工的好宅逾7000戶，市府將繼續推進。

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盧秀燕表示，市府多管齊下興建好宅，如引進民間資源，由民間建商興建回饋社會，提供年輕人及弱勢朋友住所；今年起也實施囤房稅，徵收費用將專款專用，全部補助年輕人及社會弱勢租金或購屋補貼，大力補助、實現居住正義，希望大家在台中安心居住。

盧秀燕提到，由廠商回饋或政府興建的社宅，市府都會進駐公共服務，每個社宅都有幼托基地，住民及附近民眾可將小孩就近送托；另也有關懷據點，讓年輕人外出打拚，長輩有人照顧。除各項公共服務外，其營運與居住法令都比其它住宅還要完善，市府會做好相關管理服務工作。

盧秀燕說，台中社宅租金第一年打對折、第二年6折、第三年7折，不僅有租金補貼，且地點好、公共服務功能也完整，讓年輕朋友住得便宜、住得好，符合社會需求。

住宅處表示，「建功1號好宅」位於南屯區春安路與春安三街交叉口，全棟規劃地下5層、地上15層共78戶優質好宅，其中2房型(22-24坪)52戶、3房型(31坪)26戶，每戶均標準配備包括冷氣、廚具、衛浴設備、單人或雙人床箱、衣櫃、窗簾及燈具等傢俱家電，並設有托嬰中心。