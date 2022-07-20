盧秀燕盼捷運建設　王國材：儘速行政審查

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交通部長王國說，有關台中捷運規劃，交通部將基於專業儘速予以審查，不論是捷運藍線、捷運綠線延伸線、機場捷運(橘線)、屯區捷運都是很好的構想，有助於連結陸海空國際門戶，跨縣市擴大服務範圍、並形成環狀線，強化市區與山海屯區的交通網絡，交通部將在行政程序上給予協助。
交通局長葉昭甫說，台中捷運綠線去年通車後，台中正式成為捷運城市，台中捷運整體路網也在去年4月15日經交通部同意備查，後續將在整體路網架構下，逐步推動及完成各路線。
葉昭甫表示，捷運藍線綜合規劃已於今年5月11日提報修正後報告書，目前交通部審查中，捷運綠線延伸線可行性研究，已於今年6月22日由交通部轉呈行政院審查中，機場捷運(橘線)及屯區捷運則分別於今年4月1日及6月20日提報交通部審查，後續將持續配合中央審查程序，積極辦理，以期中央早日核定相關計畫。
葉昭甫指出，捷運綠線延伸線方面，延伸線總經費約286.83億元，大坑延伸段由捷運綠線舊社站起，沿北屯區松竹路往東延伸至大坑經補庫附近，長2.49公里，設置2座車站。彰化延伸段由捷運綠線高鐵台中站起，行經烏日高鐵特定區後，跨越烏溪進入彰化縣，終點站與彰化鐵路高架化金馬站共站，長6.59公里，增置5座車站。
葉進一步說明，機場捷運(橘線)起於台中國際機場，行經大雅市區、水湳經貿園區、一中商圈、台中車站、中興大學、台中軟體園區等地點，終點設於霧峰省議會附近，路線全長29.2公里，共設26座車站，包括15座高架車站、11座地下車站，總經費約1217.36億元。
此外，屯區捷運包括「屯區捷運環狀線」及「捷運藍線延伸太平」二段，總經費共計897.29億元。其中「屯區捷運環狀線」北端銜接綠延G1站，沿祥順路往南行經太平區中山路、立仁路後，經德芳南路至文心南路與建國南路口，與捷運大慶站、台鐵大慶站轉乘，路線全長約16.14公里，設置16座高架車站；「捷運藍線延伸太平」自東平路向西延伸經太平路及振興路，至進德路銜接捷運藍線B20站，串接台中火車站，路線全長約4.66公里，設置4座地下車站。