盧秀燕盼捷運建設　王國材：儘速行政審查

立法院交通委員會今 (20) 日視察台中交通建設，市長盧秀燕說，台中地理位置相當重要，也是六都中，「台中好、台灣就好」，台中交通建設好，對於台灣會有加值作用。盧笑說，由於交通部長王國材昨日喜獲金孫、升格成「公」，王部長心情一定很好，希望看在金孫的面子上，也將這份喜悅加持於台中市政建設上，給予大力支持與幫忙。

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交通部長王國說，有關台中捷運規劃，交通部將基於專業儘速予以審查，不論是捷運藍線、捷運綠線延伸線、機場捷運 ( 橘線 ) 、屯區捷運都是很好的構想，有助於連結陸海空國際門戶，跨縣市擴大服務範圍、並形成環狀線，強化市區與山海屯區的交通網絡，交通部將在行政程序上給予協助。

交通局長葉昭甫說，台中捷運綠線去年通車後，台中正式成為捷運城市，台中捷運整體路網也在去年 4 月 15 日經交通部同意備查，後續將在整體路網架構下，逐步推動及完成各路線。

葉昭甫表示，捷運藍線綜合規劃已於今年 5 月 11 日提報修正後報告書，目前交通部審查中，捷運綠線延伸線可行性研究，已於今年 6 月 22 日由交通部轉呈行政院審查中，機場捷運 ( 橘線 ) 及屯區捷運則分別於今年 4 月 1 日及 6 月 20 日提報交通部審查，後續將持續配合中央審查程序，積極辦理，以期中央早日核定相關計畫。

葉昭甫指出，捷運綠線延伸線方面，延伸線總經費約 286.83 億元，大坑延伸段由捷運綠線舊社站起，沿北屯區松竹路往東延伸至大坑經補庫附近，長 2.49 公里，設置 2 座車站。彰化延伸段由捷運綠線高鐵台中站起，行經烏日高鐵特定區後，跨越烏溪進入彰化縣，終點站與彰化鐵路高架化金馬站共站，長 6.59 公里，增置 5 座車站。

葉進一步說明，機場捷運 ( 橘線 ) 起於台中國際機場，行經大雅市區、水湳經貿園區、一中商圈、台中車站、中興大學、台中軟體園區等地點，終點設於霧峰省議會附近，路線全長 29.2 公里，共設 26 座車站，包括 15 座高架車站、 11 座地下車站，總經費約 1217.36 億元。