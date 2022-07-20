專訪／詹雅雯開刀腦動脈瘤！聽見噴血聲　嘆：父母放下我

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詹雅雯分享開刀至術後經歷，她提到進入加護病房後，鼠蹊部傷口竟發生動脈大出血，雖然順利急救回來，但留下很深的陰影，「（傷口出血）當下我是清醒的，噴血的聲音『噗哧噗哧』的，好嚇人。」急救回來後，她完全不敢動躺了8小時，就怕傷口裂開，總共躺了16個小時，後背都是濕疹，但依舊不敢輕易下床。
原本醫生先前評估2周就能自由行動，開完刀後變成了6個月不能做任何激烈運動，術後詹雅雯得吃抗凝血的藥，來維持血液流動性，不僅不能使用刀具，牙刷也只能用軟毛的，甚至不能便秘、嘔吐，只要一用力、一情緒起伏，就有可能腦中風，讓詹雅雯無奈的說：「那（跟開顱）不是一樣嗎？」詹雅雯透露，因為還有帕金森氏症，所以現在身體狀況還是不佳，但為了演唱會、吃抗凝血的藥還有對帕金森氏症的藥物過敏，所以暫停吃帕金森氏症的藥物，等到演唱會結束再繼續治療。
談到不能用力對生活的影響，詹雅雯說：「對我來最大的影響是演唱會，練歌的時候，肚子不能用力、腦部也不能有共鳴點，這些會用到力氣，腦血管收縮張力，變得綁手綁腳。」也由於要維持心態平穩，所以她得吃鎮靜劑，避免情緒起伏過大，她樂觀表示，這次的演唱會，就像是場萬人的告別人，要告別恐懼、病痛、疫情。
詹雅雯形容現在的狀態介於休克與睡眠中間，「醫生說我是長期營養不娘，又有呼吸中止症，我常常睡覺的時候呼吸不到空氣驚醒，每天好幾次。」詹雅雯不避諱談論生死，還說已經想好遺囑了，不過律師以善意的方式拖延，對她說：「詹小姐妳的事情沒解決（指演唱會還沒開），要找2個見證人，所以還沒有正式公證妳的遺囑。」
詹雅雯似乎已經看淡死亡，她坦然的說：「隨時往生都沒有遺憾，都很好沒有害怕，每天都在想要跟自己好好道別，好好安慰自己，有病沒有苦，雖然生病了，都會用第三人稱來看自己，『妳很好、妳很棒』，還會問自己下一分鐘就往生的話，會有遺憾嗎？」她自認沒有後悔的事情，也就沒有遺憾，講到此，她似乎想起了家人，「硬要說的話，想要安慰我的爸爸、罵媽，想要讓他們的心，放下我這個女兒。」邊說，詹雅雯眼眶泛淚，家人是每一個人的軟肋，就連堅強的詹雅雯也不例外。
被問到之前有沒有想過領養小孩來陪伴，詹雅雯表示30年來有認養過許多小孩，領養倒是沒有，「我自己都照顧不好自己了，那就不要耽誤孩子的幸福了，如果我今天很健康，就不排除。」此外，詹雅雯原本考慮要刺新的刺青，「我想刺『藥繪』，藥繪可以打開免疫系統，有治癒的能力，但因為吃抗凝血的藥，根本不能刺青還因此被醫生罵了。