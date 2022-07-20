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6個月至5歲「嬰幼兒莫德納」明開打！醫：打完觀察7件事

▲中央流行疫情指揮中心今（20）日宣布，6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗明（21）日起開打。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.06.01）
▲中央流行疫情指揮中心今（20）日宣布，6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗明（21）日起開打。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.06.01）

記者許若茵／台北報導

2022-07-20 16:40:50

中央流行疫情指揮中心今（20）日宣布，6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗明（21）日起開打。對此，小兒科醫師林應然接受《NOWnews今日新聞》採訪時提醒，嬰幼兒能打疫苗者要盡量打，可避免重症、併發症與死亡，接種疫苗後，家長也應注意幼兒有無出現呼吸急促、呼吸困難、活動力減低等情形。

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6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗今完成封緘檢驗，中央流行疫情指揮中心宣布，明起開放施打。此批疫苗包裝濃度為0.10 mg/mL，每劑接種0.25mL (含25 mcg mRNA)，每瓶可提供10名嬰幼兒接種，與以往包裝濃度(0.20 mg/mL)不同。

指揮中心說明，依傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）6月27日專家會議決議，建議滿6個月至5歲（未滿6歲）嬰幼兒接種莫德納疫苗，以降低染疫後重症及死亡風險，建議接種兩劑基礎劑，兩劑間隔4至8週以上。另，接種途徑為肌肉注射，2歲以下嬰幼兒建議接種於大腿前外側股外側肌，2歲以上幼兒接種於非慣用手的上臂三角肌，經醫師評估後接種。

林應然說明，疫苗經過臨床試驗，打了以後能產生有效抗體，雖然保護力沒像成人施打一樣高，大約僅有4至5成，但更多保護力在免於重症、併發症、死亡，還是能打就盡量打，畢竟小孩衛生習慣較差，常摸眼睛、鼻子，或是會吃手，且家中若有他人感染也容易被感染，更重要的是打疫苗還能遠離兒童多系統發炎症候群（MIS-C）。

林應然強調，若嬰幼兒有慢性病、先天性心肺疾病，由於風險最高，應優先施打疫苗，「有打疫苗，發生問題機率絕對會比較低」。

由於嬰幼兒不擅表達，林應然也提醒，打完疫苗後，大家多擔心發生嚴重副作用如心肌炎，即使疫苗劑量較低，發生機率也很低，但家長仍可觀察有無呼吸急促或困難、臉色蒼白、精神微弱、昏睡、活動力減低以及臉色蒼白、嘴唇發黑等現象，若有就要立刻就醫。至於一般常見副作用，林應然提到，包含接種部位紅腫熱痛、食慾稍微減弱、發燒都是正常現象，家長不用過於擔心。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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