房市／風水師用它「線上看方位」　智能賞屋真能助成交？

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一開始，所有人都不確定這方法可不可行，但礙於疫情，也只能抱著姑且一試的態度詢問風水老師。沒想到，因為DiNDON智能賞屋可以720度環景呈現室內格局，包括採光、棟距都可以一目了然，再加上提供2D與3D鳥瞰視角、虛擬量尺等工具，足以讓風水老師辨識方位與格局，鄭皓夫笑說，原以為沒機會了的案子，最後竟然真的利用DiNDON智能賞屋「線上看風水」，確定都沒有疑慮後，順利成交了，完全沒被疫情耽誤。
不僅讓買賣屋進度不受疫情限制而能順利推進，楊尚樺也表示，空屋如果拍攝智能賞屋，即使是初次看房的購屋族，也能很輕鬆做功課、具備空間感，而若是屋況偏舊的中古屋或是屋主還在居住的房子，則能透過變裝功能，對於空間運用的想像會更加明確，均是提高出售效率、準確度的好工具。
事實上，根據信義房屋統計，自2020年7月推出DiNDON智能賞屋後，截至今年3月，有拍攝的物件多了7成的點擊率，成交速度也提高2成。
信義房屋仲介產品部執行經理溫家政表示，DiNDON智能賞屋結合AI機器學習與即時渲染的3D變裝，2D / 3D空間結構輕鬆掌握，身歷其境瀏覽房屋，讓房屋買賣不再因為疫情、時間、空間而變得窒礙難行，對於協助屋主銷售物件，絕對是一大賣房神器。信義房屋致力於推動數位轉型，並著重客戶操作體驗，近期即將推出DiNDON智能賞屋介面改版，力求提供予客戶更好的服務感受。