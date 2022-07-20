COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

PLG／洋將也將參加國王的美國移訓　毛總：已確定簽2人

▲新北國王總經理毛加恩。（圖／黃建霖攝）
▲新北國王總經理毛加恩。（圖／黃建霖攝）

記者黃建霖/臺北報導

2022-07-20 16:46:492022-07-20 17:30:03

P.League+新北國王傳出今年夏天將去美國洛杉磯進行移訓，今(20)日在新人測試會上，總經理毛加恩也證實了此事，並透露會前往的球員為蘇士軒、陳俊男、簡祐哲和李愷諺。

我是廣告 請繼續往下閱讀
毛加恩表示，這次帶球員去美國移地訓練，並參加幾場友誼賽，也會和一些可能的洋將人選進行配合和對抗。由於是第一次，此行預算也不少，因此這次先帶年輕球員，若效果好希望未來能成為定制。

談到下一季的洋將組合，毛加恩表示已經有和球員簽約，但神秘的不透露人選和人數，僅表示這次前往洛杉磯一起訓練的「新的和舊的都有」，雖然還沒找齊，但目前已有確定2位了。

今天來到測試會現場看球，毛加恩戲稱自己是來看陳信安的，「他怎麼敢下去打呢？我前陣子才和他一起打球而已，希望這些學弟隊的小將能客氣一點。」

去年在選秀大會中選到洪楷傑、陳俊男、聶歐瑪、曾于豪，外界普遍認為國王球團選出了一個好成績。今年只有次輪選秀權，毛總表示不會設限，就希望還有遺珠能留到第2輪給自己淘寶。

PLG／一年內參加2次選秀　曾柏喻：有被選到就是好事

PLG／國際賽被震撼教育　張鎮衙進職籃首要加強身體素質

T1／尊重球員生涯規劃　雲豹和吳季穎、謝育政解約

曹竣崵一家愛運動挺公益　盼透過活動讓外界關心罕病家庭

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
鬼月你最不敢做的禁忌？

鬼月你最不敢做的禁忌？

繼續作答
即時
推薦閱讀