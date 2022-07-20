PLG／洋將也將參加國王的美國移訓　毛總：已確定簽2人

P.League+新北國王傳出今年夏天將去美國洛杉磯進行移訓，今(20)日在新人測試會上，總經理毛加恩也證實了此事，並透露會前往的球員為蘇士軒、陳俊男、簡祐哲和李愷諺。 我是廣告 請繼續往下閱讀 毛加恩表示，這次帶球員去美國移地訓練，並參加幾場友誼賽，也會和一些可能的洋將人選進行配合和對抗。由於是第一次，此行預算也不少，因此這次先帶年輕球員，若效果好希望未來能成為定制。談到下一季的洋將組合，毛加恩表示已經有和球員簽約，但神秘的不透露人選和人數，僅表示這次前往洛杉磯一起訓練的「新的和舊的都有」，雖然還沒找齊，但目前已有確定2位了。今天來到測試會現場看球，毛加恩戲稱自己是來看陳信安的，「他怎麼敢下去打呢？我前陣子才和他一起打球而已，希望這些學弟隊的小將能客氣一點。」去年在選秀大會中選到洪楷傑、陳俊男、聶歐瑪、曾于豪，外界普遍認為國王球團選出了一個好成績。今年只有次輪選秀權，毛總表示不會設限，就希望還有遺珠能留到第2輪給自己淘寶。PLG／一年內參加2次選秀 曾柏喻：有被選到就是好事PLG／國際賽被震撼教育 張鎮衙進職籃首要加強身體素質T1／尊重球員生涯規劃 雲豹和吳季穎、謝育政解約曹竣崵一家愛運動挺公益 盼透過活動讓外界關心罕病家庭