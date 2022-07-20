BTS師妹陷霸凌遭解約！LE SSERAFIM正式以「五人制」活動
打著「BTS師妹」名號的南韓女團「LE SSERAFIM」，在尚未出道就擁有不少話題性，其中一名成員金佳蘭，因深陷校園霸凌，公司原本強調她才是受害者，直到越來越多證據浮出檯面，直指她就是霸凌者，才讓公司發出聲明表示金佳蘭暫停活動。而今（20）日再度傳來新動態，她與公司解約，團體未來正式以「5人制」活動。
南韓女團LE SSERAFIM在還沒出道前，人氣就勢不可擋，因為成員中有兩名IZONE出身的宮脇咲良和金采源增加話題之外，其中一名成員金佳藍在尚未正式出道前，就被爆出許多黑料，像是霸凌爭議、 18禁用語等等，公司也曾數度出面強調，她才是受害者，但對方提出學校曾經召開校園霸凌協調會的證據，證實金佳藍曾有不良行為，雖然公司主張她是幫朋友出氣才被捲入，但此事情已造成網友、粉絲反感並要求她退團，公司才於5月20日宣佈金佳藍暫停活動止血。
今（20）日LE SSERAFIM所屬經紀公司HYBE、SOURCE MUSIC同時發出聲明表示「本公司決定終止與金佳蘭的專屬合同，因金佳藍相關爭議給包括粉絲在內的很多人帶來了不便，對此真心道歉。」更提到未來LE SSERAFIM將以「5人體制」進行活動，公司將會盡最大努力支持，並帶給粉絲更加成長的面貌，為爭議劃下句點。金佳藍僅短短出道兩個月，因霸凌疑雲讓她的星途止步。