COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

BTS師妹陷霸凌遭解約！LE SSERAFIM正式以「五人制」活動

▲南韓女團LE SSERAFIM成員金佳藍在出道前就深陷霸凌疑雲。（圖／翻攝自LE SSERAFIM IG）
▲南韓女團LE SSERAFIM成員金佳藍在出道前就深陷霸凌疑雲。（圖／翻攝自LE SSERAFIM IG）

記者李亞妮/綜合報導

2022-07-20 17:23:08

打著「BTS師妹」名號的南韓女團「LE SSERAFIM」，在尚未出道就擁有不少話題性，其中一名成員金佳蘭，因深陷校園霸凌，公司原本強調她才是受害者，直到越來越多證據浮出檯面，直指她就是霸凌者，才讓公司發出聲明表示金佳蘭暫停活動。而今（20）日再度傳來新動態，她與公司解約，團體未來正式以「5人制」活動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
南韓女團LE SSERAFIM在還沒出道前，人氣就勢不可擋，因為成員中有兩名IZONE出身的宮脇咲良和金采源增加話題之外，其中一名成員金佳藍在尚未正式出道前，就被爆出許多黑料，像是霸凌爭議、 18禁用語等等，公司也曾數度出面強調，她才是受害者，但對方提出學校曾經召開校園霸凌協調會的證據，證實金佳藍曾有不良行為，雖然公司主張她是幫朋友出氣才被捲入，但此事情已造成網友、粉絲反感並要求她退團，公司才於5月20日宣佈金佳藍暫停活動止血。


▲金佳藍在出道前就被翻出黑料。（圖／翻攝自Dcard）
▲金佳藍在出道前就被翻出黑料。（圖／翻攝自Dcard）
今（20）日LE SSERAFIM所屬經紀公司HYBE、SOURCE MUSIC同時發出聲明表示「本公司決定終止與金佳蘭的專屬合同，因金佳藍相關爭議給包括粉絲在內的很多人帶來了不便，對此真心道歉。」更提到未來LE SSERAFIM將以「5人體制」進行活動，公司將會盡最大努力支持，並帶給粉絲更加成長的面貌，為爭議劃下句點。金佳藍僅短短出道兩個月，因霸凌疑雲讓她的星途止步。


▲金佳藍僅短短出道2個月就被退團。（圖／LESSERAFIM IG）
▲金佳藍僅短短出道2個月就被退團。（圖／LESSERAFIM IG）

GD、BTS J-hope玩在一起!私人合照流出 朴敘俊崔宇植也在

防彈少年團BTS宣布「中斷團體活動」！淚吐陷入瓶頸苦惱

剛離婚就爆新歡！強尼戴普攜紅髮妹出遊　真實身份被起底

羅志祥演唱會驚見「巨胸蝴蝶」！百萬網紅傲人胸圍險撐破

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀