打造綠色鋼廠！中龍鋼鐵投資19.38億元興建再生水廠

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李昭祥說，該公司秉持產業與環境平衡永續之理念，自民國105年起，即著手規畫民生用水回收再利用案，配合中央政府及台中市政府水利局推動的福田放流水回收再利用計畫，於109年9月與台中市政府及台灣港務公司台中港務分公司簽訂用水契約，由中龍鋼鐵公司負責在台中港區興建再生水廠，以承接產製再生水的重責大任。
李昭祥指出，使用再生水不僅是該公司能取得穩定水源供應，更對於國家水資源調度，有正面貢獻，他說，鋼廠營運與水資源相關密切，各生產環節均需要用水，該公司持續透過「節流」與「開源」並行的各種措施，以最佳調度模式節約用水量，不斷提升水資源管理效率，廠內循環水系統的總體回收率達98.6％以上，節水成果多次獲得經濟部工業局及水利署的肯定。
李昭祥進一步指出，該公司目前自來水用量，已由原規劃的每日10.5萬噸，降低為5萬噸，但仍將秉持沒有最好，只有更好的精神，再生水廠於114年接管通水後，自來水用量將可再減半，以精進節水績效。
李昭祥強調，中龍鋼鐵公司將持續積極投入節約用水工作，參照母公司中鋼，以4R作為水資源管理策略，包括 REDUCE(減量減廢)、REUSE(多層次排放回用)、RECYCLE(循環處理再利用)及 REPLACE(再生水取代新水)，以因應可能之缺水危機，並將持續評估發展各項節水新技術，持續推動節水精進措施，為環境永續貢獻心力。