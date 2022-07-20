未來一週晴空萬里！「類熱浪」燒4天 週末大台北飆38度
今（20）日下午嘉義以北地區出現大雷雨，不少地區雨勢又大又急，雷聲大作也讓很多人嚇了一跳，不過短時間內要跟午後雷陣雨說掰掰了！由於太平洋高壓逐漸籠罩全台，從明日起到下周一（7/21~7/25）全台各地「晴空萬里」，尤其從週末到下周一又受到中國華中、華南移出的熱空氣雙重影響，大台北地區最高溫上看攝氏38度以上，花蓮縱谷最高溫也有攝氏37度，特別提醒民眾要注意防曬，並多補充水分以免中暑。
過往受到太平洋高壓影響時，氣象局預報單上大多會以「晴到多雲」來描述天氣，但這波太平洋高壓籠罩影響下，連預報單上都罕見只寫「晴天」兩個字，連「多雲」都省略了，就知道這天氣真的是要跟太陽硬碰硬了！氣象局預報員葉致均指出，明日清晨東南部地區及恆春半島還有些零星短暫陣雨，但高壓籠罩在台灣上空之後，只剩下山區偶有些雲系發展，其他各地大多都是晴朗無雲的好天氣，各地紫外線指數都達到過量或危險等級，出門防曬絕對不能少。
葉致均說，天氣晴朗相對氣溫就非常炎熱，未來幾天西半部地區高溫大約攝氏34到36度，周五起到下周日大台北地區及花蓮縱谷都有攝氏37度以上高溫發生機率，尤其大台北地區更為炎熱，週末最高溫甚至可能上看攝氏38度以上，民眾安排戶外活動要特別注意。
此外，氣象局也提醒，這波高溫的狀況很可能連入夜後降溫都不明顯，等於整天都相當悶熱，家中若有老人及小孩要特別注意。
葉致均說，這波高壓預計會持續影響一整週，到下週二、週三之後，午後熱對流才有機會慢慢發展起來，西半部地區及東部山區有局部短暫雷陣雨。