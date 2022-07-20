PLG／新秀體測比拚　陳范柏彥比外籍生更會飛

P. LEAGUE+ 今進行2022年選秀大會之新秀體能測試會，總計有24位符合選秀資格的新秀參加，分別於上午進行體能測驗及投籃測驗，下午則是分組進行五對五對抗賽，其中選秀狀元大熱門張鎮衙各項數據都名列前茅，另外，陳范柏彥垂直起跳能力稱霸，連外籍生都無法與他匹敵。





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