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PLG／新秀體測比拚　陳范柏彥比外籍生更會飛

▲張鎮衙。PLG提供
▲張鎮衙。PLG提供

記者廖聿偉/台北報導

2022-07-20 18:29:212022-07-20 18:29:30

P. LEAGUE+ 今進行2022年選秀大會之新秀體能測試會，總計有24位符合選秀資格的新秀參加，分別於上午進行體能測驗及投籃測驗，下午則是分組進行五對五對抗賽，其中選秀狀元大熱門張鎮衙各項數據都名列前茅，另外，陳范柏彥垂直起跳能力稱霸，連外籍生都無法與他匹敵。

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上午進行的體能測驗及投籃測驗，分別測驗選包括體能測驗，敏捷性（禁區四點移動、反應折返）、爆發力（3/4場衝刺、原地垂直起跳、衝刺助跑起跳）、LP運科

投籃測驗 – 中距離投籃測驗、三分球投籃測驗。


  以下是各項測驗項目的前3名：

禁區四點移動 –

張鎮衙（政治大學）11.04秒

林哲霆（輔仁大學）11.16秒

白曜誠（義守大學）11.53秒

反應折返 –

張鎮衙（政治大學）2.53秒

張傑瑋（萬能科大）2.54秒

高承恩（健行科大）2.55秒

3/4場衝刺 –

張傑瑋（萬能科大）3.23秒

林秉豪（Citrus College）3.25秒

何家浚（高雄師大）3.25秒

原地垂直起跳 –

陳范柏彥（健行科大）329公分

蓋比（萬能科大）328公分

郭翰（國立體大）319公分

衝刺助跑起跳 –

蓋比（萬能科大）345公分

陳范柏彥（健行科大）343公分

張傑瑋（萬能科大）337公分

中距離投籃測驗 –

吳宗憲（國立體大）73.7%（14-19）

黃泓諭（臺灣師大）70.0%（14-20）

張鎮衙（政治大學）63.2%（12-19）

林哲霆（輔仁大學）63.2%（12-19）

三分球投籃測驗

曾柏喻（明道大學）70.6%（12-17）

高承恩（健行科大）70.6%（12-17）

蓋比（萬能科大）64.7%（11-17）

張傑瑋（萬能科大）64.7%（11-17）

黃泓諭（臺灣師大）57.9%（11-19）

張鎮衙（政治大學）57.9%（11-19）

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