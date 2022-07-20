PLG／新秀體測比拚　陳范柏彥比外籍生更會飛

P. LEAGUE+ 今進行2022年選秀大會之新秀體能測試會，總計有24位符合選秀資格的新秀參加，分別於上午進行體能測驗及投籃測驗，下午則是分組進行五對五對抗賽，其中選秀狀元大熱門張鎮衙各項數據都名列前茅，另外，陳范柏彥垂直起跳能力稱霸，連外籍生都無法與他匹敵。
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投籃測驗 – 中距離投籃測驗、三分球投籃測驗。
以下是各項測驗項目的前3名：
禁區四點移動 –
張鎮衙（政治大學）11.04秒
林哲霆（輔仁大學）11.16秒
白曜誠（義守大學）11.53秒
反應折返 –
張鎮衙（政治大學）2.53秒
張傑瑋（萬能科大）2.54秒
高承恩（健行科大）2.55秒
3/4場衝刺 –
張傑瑋（萬能科大）3.23秒
林秉豪（Citrus College）3.25秒
何家浚（高雄師大）3.25秒
原地垂直起跳 –
陳范柏彥（健行科大）329公分
蓋比（萬能科大）328公分
郭翰（國立體大）319公分
衝刺助跑起跳 –
蓋比（萬能科大）345公分
陳范柏彥（健行科大）343公分
張傑瑋（萬能科大）337公分
中距離投籃測驗 –
吳宗憲（國立體大）73.7%（14-19）
黃泓諭（臺灣師大）70.0%（14-20）
張鎮衙（政治大學）63.2%（12-19）
林哲霆（輔仁大學）63.2%（12-19）
三分球投籃測驗
曾柏喻（明道大學）70.6%（12-17）
高承恩（健行科大）70.6%（12-17）
蓋比（萬能科大）64.7%（11-17）
張傑瑋（萬能科大）64.7%（11-17）
黃泓諭（臺灣師大）57.9%（11-19）
張鎮衙（政治大學）57.9%（11-19）