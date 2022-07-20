回擊隱瞞、唬騙資本額！台鐵：工會堅持先談福利

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有關工會所關切臺鐵公司資本額設定議題，臺鐵局係綜合參考其他國營公司案例，及考量公司初期整體營收、經營績效、公司規模及政府未來持續作價投資等因素，資本額設定過大將造成臺鐵公司營運績效差，設定過小將可能導致資本不足，經臺鐵局考量財務試算分析，臺鐵公司第一年資本總額以2,000億元、實收資本額以800億元為適當金額，如此可確保公司績效永續經營，員工福利不縮水。
工會提出臺鐵公司創立首次提撥福利金應為60億元一節，依據工會所提資料，交通部轄下國營公司於成立時首次提撥福利金提撥最高者為郵政公司(於創立時提撥9億元)，雖各國營公司員工人數、經營方式、年度營收及年度提撥職福金均有不同，惟9億元與60億元差距甚大，後續臺鐵局將依公司財務、預估之營運狀況、員工福利等綜合評估研議，並持續與工會協商合理之職福金提撥比例。
另留才及調整基層人員薪資結構方案均在草擬階段，尚在評估中，臺鐵局尊重工會意見，包括關鍵人力對象均會再與工會協商以取得共識，並無抹黑及分化的行為。
臺鐵局已於會議中向工會說明臺鐵公司財務模型及試算分析，並將公司化後之永續經營及全體員工合法權益視為最重要議題。臺鐵局將本於互信原則，積極與工會溝通，並希望同時進行各項子法全面檢視，以加強子法協商作業。臺鐵肩負社會大眾運輸責任，將以安全為首要，服務為信念，全體同仁共同努力重拾信心。