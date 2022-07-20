曾爆烏龍死訊！最美星二代獲封「小潤娥」獻唱電影主題曲

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林愷鈴表示當初接演時覺得壓力超大，「要和八爺（袁和平）及元華哥兩合超級大前輩合作，壓力真的很大，但兩位大前輩都很平易近人，元華哥在場主動和我說話，讓我可以真當他是自己的爺爺，演出也變得自然。」元華雖然在電影中飾演一個古板的武痴爺爺，但在拍片現場會不時拿出道具把玩秀功夫，逗得現場笑聲不段。
被封為「香港小潤娥」的林愷鈴，在影歌雙棲，從小就開始學習各種樂器，這次也演唱了《七人樂隊》的主題曲《Long Long Ago》，由知名音樂大師金培達編曲，輕柔溫暖的嗓音獲得好評，加上父母的加持，成為被看好潛力的新生代，但也因此樹大招風，七月初竟傳出烏龍墜樓死訊，她的爸爸林煒非常生氣，看到消息第一時間找不到女兒，急到胃都痛了，忍不住在社群留言大罵造謠者。但她很冷靜的在instagram上傳限動，表示自己正在聽音樂，破除謠言，經紀公司也發出聲明表示惡意的中傷極不可取。
另外，除了林愷鈴，《七人樂隊》也集合香港許多星二代露臉演出，像是作品不斷的洪金寶的兒子洪天明，父子聯手合作，還有香港知名女星司馬燕的兒子吳景滔，在暫別香港演藝圈多年後，再度與譚家明導演合作，扮演為愛痴狂的高中少年。以及已故導演林嶺東的兒子林宇軒，也特別演出父親執導的《迷路》，扮演在國外唸書多年回國的青年，有如本色演出。《七人樂隊》將於7月22日上映。