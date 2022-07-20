台南唯一高空花園泳池新飯店亮相 住房滿1300送1300

繼安平的福爾摩沙遊艇酒店後，台南又一新飯店登場。新登場的禧榕軒大飯店距離火車站步行只需7分鐘，不僅是地標也是樞紐，矗立於車流熙攘的成功路上，禧榕軒要以知性摩登的風格，佔領旅人的心。

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▲榕廷百匯餐廳早餐以日本飲食傳統「不旬不食」的精神為主軸，活用在地小農食材，展現日系優雅細緻的精神（圖／記者林怡孜攝，2022,07,20）

禧榕軒飯店董事長張培盛表示，說放棄很容易，但堅持目標卻很難。當初是飯店基地裡的原生百年榕樹吸引了他，百年老榕旺盛的生命力，承載著新與舊、過去與未來。禧榕軒佔地723坪，共有 180間客房，從106年9月1日起動工，前前後後蓋了5年，雖然蓋的是10層樓，但樓高卻有15樓高，一、二樓挑高是為了讓住客一進門即享有開闊大器的感覺。客房的牆壁加強厚度，採用全隔音牆，也是為了讓住客享有寧靜安謐的的睡眠，在旅程中得到充分的休息。

禧榕軒飯店營運總監張黎音表示，禧榕軒目前為試營運的階段，不斷的調整腳步，務求於10月初開幕時展現出最佳的狀態。豪華雙人房平日4099元起、豪華家庭房6099元起，目前訂房情況已達83%，且搭配國旅補助專案，即日起至9/30，不分平/假日，只要消費滿1300元就送1300元抵用券，可於下次住宿折抵使用，讓民眾超有感。

禧榕軒飯店擁有台南第一間高空花園泳池及親子戲水池，可欣賞半屏山美景，夜晚星光搭配蒲葵樹影搖曳，已成為絕佳的網美拍照打卡景點。除了高空親子戲水池之外，禧榕軒為台南唯一日系早餐吧，「親子區」供應各式飯糰，滿足兒童DIY的樂趣，另有蒸煮蔬食區，以「少即是多」的概念縮短料理時程，保留產地原味，並活用當季小農食材劃開晨食序幕，感受營養滿點、時髦的Vegan魅力。

▲禧榕軒大飯店擁有府城首間頂樓泳池，晀望安平夕陽，絕美景觀超適合拍照打卡。(圖／禧榕軒大飯店提供）