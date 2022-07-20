台南唯一高空花園泳池新飯店亮相 住房滿1300送1300
繼安平的福爾摩沙遊艇酒店後，台南又一新飯店登場。新登場的禧榕軒大飯店距離火車站步行只需7分鐘，不僅是地標也是樞紐，矗立於車流熙攘的成功路上，禧榕軒要以知性摩登的風格，佔領旅人的心。
禧榕軒飯店董事長張培盛表示，說放棄很容易，但堅持目標卻很難。當初是飯店基地裡的原生百年榕樹吸引了他，百年老榕旺盛的生命力，承載著新與舊、過去與未來。禧榕軒佔地723坪，共有 180間客房，從106年9月1日起動工，前前後後蓋了5年，雖然蓋的是10層樓，但樓高卻有15樓高，一、二樓挑高是為了讓住客一進門即享有開闊大器的感覺。客房的牆壁加強厚度，採用全隔音牆，也是為了讓住客享有寧靜安謐的的睡眠，在旅程中得到充分的休息。
禧榕軒飯店營運總監張黎音表示，禧榕軒目前為試營運的階段，不斷的調整腳步，務求於10月初開幕時展現出最佳的狀態。豪華雙人房平日4099元起、豪華家庭房6099元起，目前訂房情況已達83%，且搭配國旅補助專案，即日起至9/30，不分平/假日，只要消費滿1300元就送1300元抵用券，可於下次住宿折抵使用，讓民眾超有感。
禧榕軒飯店擁有台南第一間高空花園泳池及親子戲水池，可欣賞半屏山美景，夜晚星光搭配蒲葵樹影搖曳，已成為絕佳的網美拍照打卡景點。除了高空親子戲水池之外，禧榕軒為台南唯一日系早餐吧，「親子區」供應各式飯糰，滿足兒童DIY的樂趣，另有蒸煮蔬食區，以「少即是多」的概念縮短料理時程，保留產地原味，並活用當季小農食材劃開晨食序幕，感受營養滿點、時髦的Vegan魅力。
以『體驗、食采、美學』為精神的禧榕軒，特別與老字號26年的政大書城合作，於一樓大廳陳列『台南食旅．設計．建築』系列書籍，讀萬卷書不如行萬里路，期待透過閱覽台南在地生活的方式帶領旅人走一趟扣人心弦的深度之旅，將饒富文化的知性風情延伸進酒店，感受古都的摩登韻味。