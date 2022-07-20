足球／台灣烏龍球送大禮　堅守功虧一簣不敵中國

中華女足出戰2022東亞盃進行首場賽事，今下午2點30分迎戰亞洲盃冠軍中國，中國隊在開賽第13分鐘即進球，第21分鐘又靠中華隊自擺烏龍，在下一城，終場中華隊以0:2吞敗。
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開賽不久中華隊利用一次反擊長傳，蘇育萱速度突破下底傳中，可惜遭門將沒收，且中場大將丁旗在第5分鐘一次逼搶時不慎拉傷，提前退場休息。
第13分鐘中國隊利用邊線球機會，開出後，邊路過人傳中，門前遭中國隊前鋒張琳艷插上射門破網，第15分鐘中華隊又有傷兵出現，藍昱絜回防時與對手碰撞不慎扭傷，中華隊陷入必須提早換人並落後一球局勢。
第21分鐘中國隊左路傳中，中華隊後衛蘇芯芸清球不慎自擺烏龍，失掉第二球。中華隊仍繼續嘗試從防守做起，試著串連攻勢，但面對中國未能有效突破防線創造進球。
教練顏士凱表示：「開賽損失兩位主力選手雖陷入困難，但平常的訓練就有想到這樣的狀況，所以替補選手馬上就能補上。最重要是把訓練內容呈現，對於選手們不畏身體素質的差距勇於對抗的表現感到很滿意。接下來的兩場比賽依舊會按照先前訓練內容做準備。」
中華女足選手賴麗琴在賽後表示：「很艱難的一場比賽，老實說對手實力其實比我們強，但我們也有確實的把訓練時的技戰術呈現。接下來的比賽還是要從防守做好，把截斷後的攻勢串聯做好。」
中華隊女足下一場比賽將在台灣時間7月23日星期六下午2點30分交手地主日本隊。