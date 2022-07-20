「醫生命令我休息！」盧秀燕右腳腫漲如麵龜

台中市長盧秀燕晚間在臉書向市民說「金拍謝！醫生命令我要先請假幾天好好休息。」她前陣子跑行程時不小心跌倒，原以為沒大礙，但前幾天發現右小腿腫脹，今天下午醫生檢查，確定是微血管破裂。盧秀燕在臉書秀出她的「小腫腿」，台北市議員游淑慧驚呼太會忍：「都腫得變麵龜了！」
盧秀燕這陣子勤跑第一線，但市府傍晚公開盧秀燕明天行程時，所有活動皆由3位副市長代為出席，引起外界不解。晚間盧秀燕在臉書揭開謎底，一開始就說「秀燕要跟市民朋友說聲金拍謝，醫師命令我要先請假幾天好好休息。」粉絲忍不住驚呼：「難道跟上首長確診風了？」
其實是她前幾天右腳逐漸腫脹，雖然自稱無太大不適，但越腫越大，今天（20日）下午請半天假到醫院檢查，才知是前陣子跑行程時不小心跌倒，微血管破裂導致。盧秀燕在臉書說：「因為疫情比平時更繁忙，也沒有放心上，治療處理後返家休息，一切都好。」
她表示醫生囑咐這兩天要少走動，近日原排定的市長公出行程，將由其他首長代理或減少。但「市政運作絕不停擺，市政重要的決策會議，我會以視訊進行。」
短短半小時，臉書已湧進500則關心留言，盧秀燕分享她的「小腫腿」照片，游淑慧驚呼：「哇！這不只是腫脹而已，都腫的變麵龜，市長也太會忍了啦！這幾天每走一步路，應該是步步痛吧？」