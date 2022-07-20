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飯店攜手建商推生活品味提案師 在家也能復刻五星級享受

▲台南晶英酒店總經理李靖文(左)與藏美建設執行長郭君傑宣佈攜手住宅策略結盟（圖／記者林怡孜攝，2022,07,20）
▲台南晶英酒店總經理李靖文(左)與藏美建設執行長郭君傑宣佈攜手住宅策略結盟（圖／記者林怡孜攝，2022,07,20）

記者林怡孜/台南報導

2022-07-20 20:23:22

台南晶英酒店今（20日）宣佈攜手藏美建設住宅新案策略結盟，首次以「飯店生活顧問」為賣點，選定「藏美表參道」為合作夥伴。

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台南晶英酒店總經理李靖文表示，藏美表參道的建築規劃有五星飯店水準，這次身為本案「飯店生活顧問」，將台南晶英的花藝佈置帶入社區空間，在年度重要節慶期間規劃社區活動。配合社區公共空間設施條件，為住戶安排體驗課程，涵蓋廚藝教學、花藝課程、調酒品茗、健康講座等。最特別的是「新興雲端管家」服務，如私廚饗宴到我家、飯店餐飲即食包到府、專屬Event Planner宴會服務、酒店產品宅配等，住戶也能在家復刻五星級酒店頂級享受。

 

藏美建設執行長郭君傑指出，藏美特別結盟台南晶英提升住戶尊寵享受，集結最好的生活美學團隊，為台南建築創造新典範。

 

藏美建設「藏美表參道」位於西門路上，離現正在施工中的原東帝士百貨(南山台南廣場)350米，可望於2023年完工。集結百貨、休閒、影城、商辦，將成為北區唯一的大型複合式地標，改寫北區時尚生活新型態。而台南晶英酒店在後疫情時代力求多角化發展，為高端住宅社區推出飯店生活顧問，首度跨界與藏美建設結盟合作，為台南時尚新核心的「藏美表參道」，量身訂製獨一無二的國際級泳池地標建築。

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