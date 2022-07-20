男星消失2年！轉當除毛師　爆料演藝圈「黑暗內幕」

前年推出首張個人EP《我是周總》的涂晨洋，之後突然消失在戲劇圈將近一年，還有朋友誤以為要「退出」演藝圈，但其實涂晨洋一直都在尋找事業上還能發展的可能，不只轉戰美容保養產業，更創立工作室成為「除毛師」，也熱心於公益活動，不只捐贈物資，還把工作所得部分捐出。
近2年因為疫情的關係，許多弱勢團體收到的捐款與物資相對減少，專門收容愛滋病感染者以及非本國籍落難人士與孩童的「關愛之家」也不例外，有鑒於此，本月涂晨洋號召了2位網紅Alan與Tai Tai捐贈冰箱，還有知名製藥公司的千金捐了6台除濕機等，而涂晨洋的除毛護膚工作室，更是捐出了部份營業所得，讓關愛之家的大小朋友能夠獲得更妥善的照顧。這次除了捐贈物資，一行人還特別抽空去探望關愛之家的小朋友。
涂晨洋近期工作重心雖然都放在副業，但過去曾演出過不少八點檔，甚至還因為經常以總裁的形象演出，被稱為「八點檔總裁」的涂晨洋，消失在戲劇圈的這一年，並不是不想演戲，除了疫情影響，再加上「某些經紀公司」壟斷戲劇演出機會，以至於孤軍奮戰的他，幾乎沒有辦法參與演出，涂晨洋也透露：「所以我兩年前，開始學習熱蠟除毛，還拿到了相關證照，跟一位好友合開了除毛護膚工作室，展開事業第二春。」