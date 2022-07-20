藍扯陳時中不鳥抗議　吳思瑤揭：是警察驅離虧損的投資人

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本來該人士距離媒體記者們還有一小段距離，但愈來愈逼近也愈形激動，遭媒體制止請求不要干擾採訪，而也因為擔心造成維安問題，在場的萬華分局員警前來制止，但該人士無意停止喧鬧行為，員警才開始強制驅離。
吳思瑤表示，向陳時中陳情的人，也曾經向她的國會辦公室陳情過，而且這一兩年常常來電，前兩週助理還建議替他安排免費律師諮詢，想要協助他。他們是「0206期權受害自救會」成員，是俗稱「0206選擇權大屠殺」的期貨市場價格波動事件中，因期貨商強制平倉而血本無歸的投資人，高達千位。新聞一查就可以看見許多他們2018年以來到處陳情，包括總統府、行政院、證交所⋯⋯。
吳思瑤說，民進黨立委江永昌、時力立委陳椒華也接受陳情，在2020年6月還召開公聽會，呼籲期貨交易所應公開當日去識別化之成交資料，金管會證期局也應釐清並追究不當平倉之責任，以落實金融正義。
吳思瑤說明，這位陳姓先生是來陳情而不是抗議，也不是只針對陳時中個人，更不是藍營民代帶風向誣指是不滿「防疫破口」而來鬧場。身為競選團隊總幹事，自己也特別了解驅離的安全人員是不是部長隨扈？是不是競總或黨部人員？查證後確認是台北市警局萬華分局同仁，基於維安及現場秩序，依權責執行公務。
吳思瑤表示，未來競選過程中的基層行程，難免會接受到各方民眾陳情，台灣作為民主國家，尊重任何人民的表意自由，但希望陳抗者著都盡可能理性平和，以兼顧意見表達及安全秩序。忠實還原事實真相，過多的政治攻擊或不實造謠，應當適可而止。