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藍扯陳時中不鳥抗議　吳思瑤揭：是警察驅離虧損的投資人

▲陳時中赴龍山寺參拜遭遇陳情者，最後由萬華分局同仁驅離，並非如藍白陣營指控不理抗議防疫的民眾。（圖／陳時中辦公室提供）
▲陳時中赴龍山寺參拜遭遇陳情者，最後由萬華分局同仁驅離，並非如藍白陣營指控不理抗議防疫的民眾。（圖／陳時中辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-20 21:12:152022-07-20 21:13:36

民進黨台北市長參選人陳時中今（20）日前往萬華龍山寺參拜，遭遇陳情民眾，不料卻遭藍白陣營直指是抗議防疫，引發論戰。對此，陳時中競選總幹事吳思瑤晚間還原現場經過，並澄清該名抗議的陳先生是陳情，且非針對陳時中個人或是防疫議題，呼籲政治攻擊或不實造謠應當適可而止。

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▲吳思瑤擔任陳時中競選總幹事（圖／記者葉政勳攝）
▲吳思瑤擔任陳時中競選總幹事，並解釋今日龍山寺的現場狀況，呼籲藍白陣營政治操作適可而止。（圖／記者葉政勳攝）
吳思瑤表示，今天上午陳時中赴萬華參拜，她全程在場，並與同為陳時中團隊的在地立委林昶佐及多位市議員一起站在陳時中身後。記者採訪進行中，有一位男士突然大喊「台灣金融業是詐騙集團，做假賬，你當市長會保護市民財產嗎？」，而且重複多次。

本來該人士距離媒體記者們還有一小段距離，但愈來愈逼近也愈形激動，遭媒體制止請求不要干擾採訪，而也因為擔心造成維安問題，在場的萬華分局員警前來制止，但該人士無意停止喧鬧行為，員警才開始強制驅離。

吳思瑤表示，向陳時中陳情的人，也曾經向她的國會辦公室陳情過，而且這一兩年常常來電，前兩週助理還建議替他安排免費律師諮詢，想要協助他。他們是「0206期權受害自救會」成員，是俗稱「0206選擇權大屠殺」的期貨市場價格波動事件中，因期貨商強制平倉而血本無歸的投資人，高達千位。新聞一查就可以看見許多他們2018年以來到處陳情，包括總統府、行政院、證交所⋯⋯。

吳思瑤說，民進黨立委江永昌、時力立委陳椒華也接受陳情，在2020年6月還召開公聽會，呼籲期貨交易所應公開當日去識別化之成交資料，金管會證期局也應釐清並追究不當平倉之責任，以落實金融正義。

吳思瑤說明，這位陳姓先生是來陳情而不是抗議，也不是只針對陳時中個人，更不是藍營民代帶風向誣指是不滿「防疫破口」而來鬧場。身為競選團隊總幹事，自己也特別了解驅離的安全人員是不是部長隨扈？是不是競總或黨部人員？查證後確認是台北市警局萬華分局同仁，基於維安及現場秩序，依權責執行公務。

吳思瑤表示，未來競選過程中的基層行程，難免會接受到各方民眾陳情，台灣作為民主國家，尊重任何人民的表意自由，但希望陳抗者著都盡可能理性平和，以兼顧意見表達及安全秩序。忠實還原事實真相，過多的政治攻擊或不實造謠，應當適可而止。

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