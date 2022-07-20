蚵仔煎有蟲！台中男「辣椒醬噴桌椅」當報復 店家超無奈
有至於這樣惡搞當有趣嗎？台中一對小情侶昨（19）日到某間小吃店用餐，發現蚵仔煎裡有菜蟲，男子立即跟老闆娘反應，老闆娘道歉後替他們重做一份，小情侶也把新來的蚵仔煎吃完。不料要起身離開時，男子突然把盤子倒扣在桌上，然後用飲料杯的杯膜在桌上亂抹一通，接著更拿辣椒醬狂噴向桌椅牆壁，一陣謎樣操作後高歌離席，讓店家看了好傻眼。
店家在臉書社團「爆料公社二社」發文，透露遇到地雷客人，分享這位幼稚男的作為，並附上店內的監視器畫面佐證。店家表示，小情侶當時點了一份蚵仔煎吃到一半說有蟲，店家坦承「有蟲這確實我們的缺失」，當下也立刻說不好意思，並且詢問看要退錢還是重做，結果是重做了一份新的給客人。
沒想到小情侶把新上的蚵仔煎吃完，準備離開時男子突然暴走把盤子倒扣在桌上，接著撕下飲料杯的杯膜在桌上亂抹一通，然後還嫌這樣不夠，開始拿辣椒醬狂噴，桌椅牆壁被弄得到處都是。女子一開始似乎有意阻止，但眼見男子已然失控，索性先行離開，留下男子繼續在店內肆意揮灑辣椒醬。
店家無奈直言，「真的沒有必要後續的這些動作，我們也只是做做小本生意」，透露當下立即有追出去請男子回來處理，小情侶回來收拾時，男子仍是心不甘情不願，狂抽店內衛生紙來擦拭，邊清理自己搞出的殘局嘴上還邊帶髒字。
看不下去的網友紛紛在底下留言回覆說，「沒水準的人」、「後續的動作真的很令人火大」、「花錢是大爺的心態」、「沒教養的小孩」、「做吃的很辛苦，沒必要這樣」。（編輯：倪浩軒）