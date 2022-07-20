高捷小港林園線座談會　24里長齊喊林園翻身、美夢成真！

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1.捷運場站聯合開發，周邊TOD發展規劃。
2.捷運沿線既有農業區變更為都市發展用地，以區段徵收方式辦理。
3.協助居民推動危老及都更，強化既有市街商業機能。
4.新興產業引入、創造就業機會。
林欽榮說，「捷運小港林園線」由紅線延伸、一車直達，計畫路線約為12公里，沿線設置6座地下及1座高架車站，目標年運量4.3萬人次/日，沿線7站皆由交通局預先規劃接駁公車，引進最新式電動公車，提供通勤、通學、洽公需求接駁轉乘服務，並從現在開始增設50站1,000席UBIKE，推廣低碳環保之共享運具，實現淨零排放目標。
為鼓勵大眾運輸導向開發，都發局於捷運RL4、RL5、RL6站周邊規劃住宅區及商業區，將既有農業區，變更為都市發展用地，面積總計170公頃，並由地政局辦理區段徵收進行開發，捷運完工前即完成都市發展用地之變更、區段徵收之開發，且曾經農地重劃者，依陳市長指示，抵價地比例不得少於45%，給予林園居民最大優惠，另區徵後之公共設施用地優先做為公園、社會住宅使用，提供居民平價、優質的生活環境。
至於市中心區（文賢北路東側）的商業區，屬林園早期開發區，建物屋齡多超過40年，將劃設為重點都市更新地區，透過危老改建及都市更新，復甦其商業服務機能、改善居住環境，預計增加34公頃商業發展腹地。
林欽榮指出，另因應2050淨零碳排目標，經發局將劃設58公頃高值綠能R&D產業園區，將為林園地區創造知識密集、無煙囪產業之就業機會，將以綠能科技、創新研發、高階製造為發展主軸，引進廠辦企業總部發展綠能產業，包含綠電科技、儲能系統、能源智慧管理系統、LED照明、低碳運輸(電動車)、創新材料、新能源、減碳固碳技術、循環科技之研發等，可提供5000個就業機會，比照仁武、和發產業園區成立管理服務中心招商及管理。
再者，林園地區的海岸線，長期遭養殖管線占用，此次由水利局投入總經費3.58億元，針對2.6公里長的海岸線進行整治，透過興建管溝、收納養殖管線及環境營造，來還原海岸美麗風貌，預計116年底前整治完成；此外，汕尾漁港的轉型工程，也將變身為兼具漁業、遊艇、風帆、戲水等複合功能的親水空間。
林園區里務推展聯合促進會會長王公里洪進財里長說，感謝市長陳其邁在兩年內完成不可能的任務，捷運將給林園人一條安全回家的路，同時併行區段徵收，提供舒適的步道、公園，大幅改善林園的生活品質，盼能儘快動工。今晚全場出席在地居民，幾乎座無虛席，林園區24位里長，也在最後發言時，期勉市府團隊加速推動並齊喊：「小港林園線駛入林園；讓林園翻身丶美夢成真。」