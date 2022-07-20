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高捷小港林園線座談會　24里長齊喊林園翻身、美夢成真！

▲高市副市長欽榮率市府團隊，向林園鄉親報告捷運小港林園延伸線重大進展及週邊土地初步規劃方向。（圖／高市府捷運局提供）
▲高市副市長欽榮率市府團隊，向林園鄉親報告捷運小港林園延伸線重大進展及週邊土地初步規劃方向。（圖／高市府捷運局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2022-07-20 22:26:36

高雄捷運小港林園線都市計畫專案通盤檢討公展前地區座談會，今（20）日晚間在林園幸福公園演藝廳舉行，全場出席爆滿，24里里長齊喊「林園翻身、美夢成真」！副市長林欽榮率市府團隊，向林園鄉親報告捷運小港林園延伸線重大進展及週邊土地初步規劃方向，並聆聽在地鄉親對於林園地區發展的意見。

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▲林欽榮率市府團隊，向林園鄉親報告捷運小港林園延伸線重大進展及週邊土地初步規劃方向。（圖／高市府捷運局提供）
▲林欽榮率市府團隊，向林園鄉親報告捷運小港林園延伸線重大進展及週邊土地初步規劃方向。（圖／高市府捷運局提供）
林欽榮表示，今晚來到林園，參加「配合捷運小港林園線都市計畫專案通盤檢討公展前地區座談會」，並向大家報告「捷運小港林園線」的推動，此案環評已通過，綜合規劃報告今年7月8日由交通部轉行政院核定中，預計今年動工、119年完工。配合捷運建設，市長陳其邁指示，周邊社區發展也應超前部署、預為準備，市府組成跨局處專案小組：都發局、捷運局、交通局、地政局、經發局、水利局等各局處展開捷運沿線全面檢討規劃，提出以下4大策略：

1.捷運場站聯合開發，周邊TOD發展規劃。
2.捷運沿線既有農業區變更為都市發展用地，以區段徵收方式辦理。
3.協助居民推動危老及都更，強化既有市街商業機能。
4.新興產業引入、創造就業機會。

▲高雄捷運小港林園線都市計畫專案通盤檢討公展前地區座談會，今（20）日晚間在林園幸福公園演藝廳舉行，全場出席爆滿。（圖／高市府捷運局提供）
▲高雄捷運小港林園線都市計畫專案通盤檢討公展前地區座談會，今（20）日晚間在林園幸福公園演藝廳舉行，全場出席爆滿。（圖／高市府捷運局提供）
林欽榮說，「捷運小港林園線」由紅線延伸、一車直達，計畫路線約為12公里，沿線設置6座地下及1座高架車站，目標年運量4.3萬人次/日，沿線7站皆由交通局預先規劃接駁公車，引進最新式電動公車，提供通勤、通學、洽公需求接駁轉乘服務，並從現在開始增設50站1,000席UBIKE，推廣低碳環保之共享運具，實現淨零排放目標。

為鼓勵大眾運輸導向開發，都發局於捷運RL4、RL5、RL6站周邊規劃住宅區及商業區，將既有農業區，變更為都市發展用地，面積總計170公頃，並由地政局辦理區段徵收進行開發，捷運完工前即完成都市發展用地之變更、區段徵收之開發，且曾經農地重劃者，依陳市長指示，抵價地比例不得少於45%，給予林園居民最大優惠，另區徵後之公共設施用地優先做為公園、社會住宅使用，提供居民平價、優質的生活環境。

至於市中心區（文賢北路東側）的商業區，屬林園早期開發區，建物屋齡多超過40年，將劃設為重點都市更新地區，透過危老改建及都市更新，復甦其商業服務機能、改善居住環境，預計增加34公頃商業發展腹地。

▲高雄捷運小港林園線都市計畫專案通盤檢討公展前地區座談會，今（20）日晚間在林園幸福公園演藝廳舉行，全場出席爆滿。（圖／高市府捷運局提供）
▲高雄捷運小港林園線都市計畫專案通盤檢討公展前地區座談會，今（20）日晚間在林園幸福公園演藝廳舉行，全場出席爆滿。（圖／高市府捷運局提供）
林欽榮指出，另因應2050淨零碳排目標，經發局將劃設58公頃高值綠能R&D產業園區，將為林園地區創造知識密集、無煙囪產業之就業機會，將以綠能科技、創新研發、高階製造為發展主軸，引進廠辦企業總部發展綠能產業，包含綠電科技、儲能系統、能源智慧管理系統、LED照明、低碳運輸(電動車)、創新材料、新能源、減碳固碳技術、循環科技之研發等，可提供5000個就業機會，比照仁武、和發產業園區成立管理服務中心招商及管理。

再者，林園地區的海岸線，長期遭養殖管線占用，此次由水利局投入總經費3.58億元，針對2.6公里長的海岸線進行整治，透過興建管溝、收納養殖管線及環境營造，來還原海岸美麗風貌，預計116年底前整治完成；此外，汕尾漁港的轉型工程，也將變身為兼具漁業、遊艇、風帆、戲水等複合功能的親水空間。

林園區里務推展聯合促進會會長王公里洪進財里長說，感謝市長陳其邁在兩年內完成不可能的任務，捷運將給林園人一條安全回家的路，同時併行區段徵收，提供舒適的步道、公園，大幅改善林園的生活品質，盼能儘快動工。今晚全場出席在地居民，幾乎座無虛席，林園區24位里長，也在最後發言時，期勉市府團隊加速推動並齊喊：「小港林園線駛入林園；讓林園翻身丶美夢成真。」

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