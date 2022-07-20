澎湖特產展售會 讚FUN新竹科技生活館

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澎管處企劃課長李文徹表示，為了推展區域觀光，帶動整體發展提昇觀光產業經濟效益，以跨域整合區域觀光特色，澎管處輔導推動成立觀光圈，邀請產官學研、公協會等單位成立了「澎湖觀光圈」；此次號召澎湖極具特色的店家來到新竹，結合了食、宿、遊、購、行等各面向直接體驗，並搭配交通部國旅振興方案，歡迎各地好朋友蒞臨澎湖，享受「類出國」的旅遊，把澎湖的好告訴給大家。
澎湖觀光圈準備了嚴選美食、特色行程及在地伴手禮在竹科展售，現場產品琳琅滿目，參與的優良店家有：海口峰水產、宏裕行澎湖花枝蝦排專賣店、澎湖伯伴手禮、太祖堂澎湖一條根、典醬家食品、信興名產、澎福古棗味、潮澎湖、雄獅旅遊等知名品牌共同展示。
現場陳列各項澎湖在地產品，包含：花枝丸、花枝蝦排、月亮花枝蝦餅、黃金魚皮、手工麵線、鹹餅、花生酥、海苔酥、菊花餅、澎湖花生、干貝醬、鴉片辣椒醬、仙人掌果醬、仙人掌酒、花生醬、四季禮盒、XO醬米香、黑糖米香、柑橘米香、檸檬米酥酥…等。每一項產品都獨具特色，讓您不必坐飛機就可嚐到濃濃的澎湖海滋味。
澎湖觀光圈副總召、澎湖縣觀光協會理事長陳仁和表示，此時正是澎湖的觀光旺季，澎湖在地業者走向台灣行銷；位在竹科內的科技生活館為亞洲第一家連鎖零售企業-全家便利商店股份有限公司所經營，集結客運及高鐵接駁轉運站，匯集竹科園區最多人流、高消費力，生活館內外生活機能完善，為竹科園區內外顧客生活機能的重要據點，因此做為澎湖觀光圈向新竹行銷的首站。
活動自7月20日起至7月22日連續三天，每天上午11點到下午19點，在竹科工業東二路的科技生活館舉辦；現場消費滿5百元，就可獲得潮澎遊限量酒精噴瓶，滿1千元還可以參加澎湖來回機票抽獎，天天抽出，共抽出三張；澎湖觀光圈跨海來台，澎湖最新鮮的水產，最佳嚴選伴手禮，將以最優惠價格提供給大家，只有三天，千萬不要錯過！