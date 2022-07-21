COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

林莎食量驚人「一次吞10碗泡麵」　遭爆錄影與Dora起衝突

▲林莎食量驚人，遭爆一次吞10碗泡麵。（圖／林莎IG）
▲林莎食量驚人，遭爆一次吞10碗泡麵。（圖／林莎IG）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-07-21 07:30:00

節目《食尚玩家》年度大型企劃「夏日熱鬪」即將開跑，這次將4線主持人分為2組，由週二線《魚肉鄉民》搭配週三線《2天一夜GO》前往墾丁「打工換宿中」，週四線《瘋狂總部》搭配週五線《熱血48小時》進行「落單即地獄」。《瘋狂總部》李易、大文、林莎加《熱血48小時》威廉、風田，Dora（謝雨芝）前往澎湖2天的外景，大家都曬黑了一圈，林莎打趣說 ：「我起床照鏡子有嚇到，真的太黑了。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲大文（左起）、Dora、林莎、威廉、李易和風田前往澎湖2天的外景。（圖／TVBS提供）
▲大文（左起）、Dora、林莎、威廉、李易和風田前往澎湖2天的外景。（圖／TVBS提供）
週四線《瘋狂總部》搭配週五線《熱血48小時》到澎湖進行「落單即地獄」，為了爭奪天堂般的饗宴的決定賽「胴體炸裂美拍合作賽」，威廉高舉Dora的照片在IG上一PO出，網友一片好評，獲得最高票9000多個讚，連坤達都到底下留言：「妳用生命在拍」。威廉笑說：「我被海豬（卓君澤）罵，她還留言『你是想死嗎？別人都沒有肢體接觸的照片，為什麼你要拍』！」Dora聽了馬上說：「海豬愛你啦！我聽到腋下濕掉了啦！」大文立刻跳出來解釋，大家為了奪冠過天堂般的生活，都超級拚命。

「落單即地獄」精采程度媲美八點檔，原本不太熟悉的Dora跟林莎透露：「我們倆個在錄影一開始就有衝突跟摩擦。」大文加碼報料：「林莎其實是大食怪，有一次出外景，她一口氣吃了10碗泡麵。」李易也說每次喊「卡」，林莎還是繼續吃不停。Dora聽了投以羨慕的眼神說：「好羨慕喔！吃成這樣還這麼瘦。」6人首次合作默契十足，笑料不斷，最後Dora還埋下伏筆說：「晚上還有我們自己拍的『私密鏡頭』，請大家期待。」

▲「落單即地獄」精采程度媲美八點檔。（圖／TVBS提供）
▲「落單即地獄」精采程度媲美八點檔。（圖／TVBS提供）

獨／「混血帥哥」各務孝太進《全明星4》　親吐徵選歷程

「台大五姬」翁滋蔓進《全明星4》　私下通話賀軍翔2小時

卓君澤接《全明星4》沒避孕　與威廉「努力做人」不停機

8男8女在無人島上一絲不掛　猛男初見面羞遇「生理反應」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
75%25%
2022-07-20-2022-07-27
鬼月你最不敢做的禁忌？

鬼月你最不敢做的禁忌？

繼續作答
即時
推薦閱讀