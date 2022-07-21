林莎食量驚人「一次吞10碗泡麵」 遭爆錄影與Dora起衝突
節目《食尚玩家》年度大型企劃「夏日熱鬪」即將開跑，這次將4線主持人分為2組，由週二線《魚肉鄉民》搭配週三線《2天一夜GO》前往墾丁「打工換宿中」，週四線《瘋狂總部》搭配週五線《熱血48小時》進行「落單即地獄」。《瘋狂總部》李易、大文、林莎加《熱血48小時》威廉、風田，Dora（謝雨芝）前往澎湖2天的外景，大家都曬黑了一圈，林莎打趣說 ：「我起床照鏡子有嚇到，真的太黑了。」
週四線《瘋狂總部》搭配週五線《熱血48小時》到澎湖進行「落單即地獄」，為了爭奪天堂般的饗宴的決定賽「胴體炸裂美拍合作賽」，威廉高舉Dora的照片在IG上一PO出，網友一片好評，獲得最高票9000多個讚，連坤達都到底下留言：「妳用生命在拍」。威廉笑說：「我被海豬（卓君澤）罵，她還留言『你是想死嗎？別人都沒有肢體接觸的照片，為什麼你要拍』！」Dora聽了馬上說：「海豬愛你啦！我聽到腋下濕掉了啦！」大文立刻跳出來解釋，大家為了奪冠過天堂般的生活，都超級拚命。
「落單即地獄」精采程度媲美八點檔，原本不太熟悉的Dora跟林莎透露：「我們倆個在錄影一開始就有衝突跟摩擦。」大文加碼報料：「林莎其實是大食怪，有一次出外景，她一口氣吃了10碗泡麵。」李易也說每次喊「卡」，林莎還是繼續吃不停。Dora聽了投以羨慕的眼神說：「好羨慕喔！吃成這樣還這麼瘦。」6人首次合作默契十足，笑料不斷，最後Dora還埋下伏筆說：「晚上還有我們自己拍的『私密鏡頭』，請大家期待。」