高球／昔日籃球校隊　陳伯豪獵鷹奪冠

2022 ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽第六站─仰德挑戰賽大崗山球場站，進行最終回合賽程，地主22歲職業選手陳伯豪在最後兩洞獵鷹保帕，以一桿之微抱走冠軍獎盃，贏得獎金20萬元，拿下個人職業首冠。他今天打出低於標準桿3桿的69桿，兩回合總桿低於標準桿7桿的137桿。





我是廣告 請繼續往下閱讀