高球／昔日籃球校隊　陳伯豪獵鷹奪冠

2022 ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽第六站─仰德挑戰賽大崗山球場站，進行最終回合賽程，地主22歲職業選手陳伯豪在最後兩洞獵鷹保帕，以一桿之微抱走冠軍獎盃，贏得獎金20萬元，拿下個人職業首冠。他今天打出低於標準桿3桿的69桿，兩回合總桿低於標準桿7桿的137桿。
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出身大崗山球場選手陳伯豪今天以並列領先一桿出發，前九洞狀況不理想，打出36桿，而原落後一桿的陳鳴悒發功，前九洞打出一至四洞的連四鳥及一柏忌，33桿，超前兩桿。
陳伯豪後九洞調整揮桿節奏與步調，打完16洞抓二鳥一柏忌，仍落後陳鳴悒一桿，關鍵第17洞五桿長洞，第二桿距旗洞194碼，以4鐵打上果嶺，距洞6呎，一推進洞獵下老鷹，而陳鳴悒也抓下小鳥，兩人同以總桿低於標準桿7桿打成平手。
最後一洞，陳鳴悒第二桿超越果嶺，陳伯豪第二桿距旗洞164碼，以7鐵揮桿，因受風勢影響，也未能成功打上果嶺，兩人均是三桿打上果嶺，不過陳鳴悒是下坡順草切桿停不住球，回切超過球洞約20呎，兩推才進洞吞下柏忌，而陳伯豪第三桿切桿上果嶺距洞3呎，最後推進致勝的保帕推桿。
陳伯豪奪冠剎那，興奮地緊握雙拳，為自己慶賀，畢竟是在主場奪得挑戰賽職業首冠。特別有感，而同場競技的父親與弟弟在果嶺邊也十分高興，為他潑水慶賀。
而這場比賽也是他與父親陳宗成丶弟弟陳柏睿首次同以職業球員身份一起參賽，同場競技，角逐獎金。陳宗成兩回合148桿，並列第25名；陳柏睿151桿並列第44名。
陳伯豪指出，其實今天他前九洞因為抓不太住身體與揮桿的節奏與感覺，狀況不好，開球幾乎沒有一洞打在球道上，都在樹林裡救球，幸好後九洞調整得宜，趕緊加油追上，第16洞打完，仍落後一桿，終於在第17洞五桿長洞，把握住機會，獵下老鷹先追平，最後一洞又獲得機會打出帕獲勝。
他說：「這一兩年的個性與想法都比以前成熟許多，情緒比較不會急躁，加上此次占了主場優勢，並且將應做到的攻守策略，執行與處理得都不錯，所以能獲勝！」
陳伯豪從小身材高，小學就是籃球校隊，升上國中後原是台南東原國中籃球校隊，但後來也同時參加學校的高爾夫校隊，自國二起決定轉打高爾夫，由父親親帶訓練，至今球齡9年，轉入職業第四年，剛轉職業前兩年曾拿過兩場小比賽冠軍，此次是首次拿下挑戰賽冠軍，下個目標是在台巡公開賽贏得一冠。