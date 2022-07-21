MLB／ESPN把餌放下去　釣到了前紅襪終結者

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Papelbon在自己的推特上寫道，「嘿！ESPN，如果你要拍一部教訓過A-ROD(Alex Rodríguez)的真正隊長的紀錄片的話，麻煩告訴我」，隨即上傳了一張把主角P成前紅襪捕手Jason Varitek照片的宣傳圖，並把上面的字改成「7集關於A-ROD被海扁的故事」。
這件事是在說，在2004年7月24日，紅襪投手Bronson Arroyo對打者A-ROD投出觸身球後，A-ROD直接對投手丘破口大罵，而Varitek直接上去對A-ROD就是一陣痛扁，最終引發雙方衝突，而Varitek在同年年底也被任命為紅襪隊的隊長，而Papelbon以及Varitek則是從2005到2011年的紅襪隊隊友。
雖然Papelbon力挺紅襪，但他生涯最著名的事件是2015年效力於華盛頓國民時，直接看不慣當時陣中球星Bryce Harper打出不營養飛球後慢慢跑，雙方發生口角，Papelbon直接在休息室對Harper鎖喉，引起軒然大波，這一次看到ESPN想對老東家紅襪球迷釣魚，本來脾氣就很火爆的「性情中人」Papelbon雖然忍不住出面力挺老東家，但也難怕他自己的「黑歷史」會不會也因此再被挖出來。