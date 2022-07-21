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MLB／ESPN把餌放下去　釣到了前紅襪終結者

▲前紅襪終結者Jonathan Papelbon（圖／美聯社／達志影像）
▲前紅襪終結者Jonathan Papelbon（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

2022-07-21 01:47:07

美國知名體育台ESPN，在日前開播了一季7集關於傳奇球星a.k.a 前紐約洋基隊隊長Derek Jeter的紀錄片，片名取為「隊長」(The Captain)，並把廣告看板掛在洋基隊世仇波士頓紅襪的主場「芬威球場」外做宣傳，此舉引起紅襪隊前終結者「寶貝碰」Jonathan Papelbon大為光火。

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Papelbon在自己的推特上寫道，「嘿！ESPN，如果你要拍一部教訓過A-ROD(Alex Rodríguez)的真正隊長的紀錄片的話，麻煩告訴我」，隨即上傳了一張把主角P成前紅襪捕手Jason Varitek照片的宣傳圖，並把上面的字改成「7集關於A-ROD被海扁的故事」。


這件事是在說，在2004年7月24日，紅襪投手Bronson Arroyo對打者A-ROD投出觸身球後，A-ROD直接對投手丘破口大罵，而Varitek直接上去對A-ROD就是一陣痛扁，最終引發雙方衝突，而Varitek在同年年底也被任命為紅襪隊的隊長，而Papelbon以及Varitek則是從2005到2011年的紅襪隊隊友。

雖然Papelbon力挺紅襪，但他生涯最著名的事件是2015年效力於華盛頓國民時，直接看不慣當時陣中球星Bryce Harper打出不營養飛球後慢慢跑，雙方發生口角，Papelbon直接在休息室對Harper鎖喉，引起軒然大波，這一次看到ESPN想對老東家紅襪球迷釣魚，本來脾氣就很火爆的「性情中人」Papelbon雖然忍不住出面力挺老東家，但也難怕他自己的「黑歷史」會不會也因此再被挖出來。




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