COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

投資者跑光也不怕！26歲社長打造虛擬帝國　身價飆260億

▲今年年僅26歲的田角陸已經打造出擁有逾百名VTuber的虛擬帝國。（圖／翻攝自careerhack）
▲今年年僅26歲的田角陸已經打造出擁有逾百名VTuber的虛擬帝國。（圖／翻攝自careerhack）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-07-24 09:00:00

自2016年底，日本出現第一位使用「虛擬網紅VTuber」身份活動的絆愛之後，隨即掀起新一波虛擬浪潮，多間VTuber經紀公司也隨之成立。其中推出多名VTuber的經紀公司にじさんじ（NIJISANJI，彩虹社）如今成為了撐起日本VTuber的台柱之一。にじさんじ母公司ANYCOLOR株式會社在今年6月正式於東京證交所上市，但令人驚訝的是，其社長田角陸今年才26歲，不但擁有超過1200億日圓（約台幣260億元）的資產，更打造出擁有百名VTuber的虛擬帝國。

我是廣告 請繼續往下閱讀
1996年出生的田角陸最先是在社群軟體開發公司GaiaX（株式会社ガイアックス）擔任長期的營銷實習生，但2017年5月時，連大學都還沒畢業的田角陸，決定在位於東京西早稻田的早稻田大學育成中心（早稲田大学インキュベーションセンター，現已改名為創業中心アントレプレナーシップセンター）創立いちから株式會社（Ichikara，直譯為「從『一』開始」），進行應用程式開發業務。

いちから株式會社一開始還只是一間小小的新創公司，創立當時正逢蘋果公司（Apple）推出新機種iPhoneX，以及「Animoji」新功能。田角陸因此下定決心，將推出「にじさんじアプリ」（NIJISANJI APP）應用程式作為目標，盼活用「Animoji」功能，讓任何人成為動漫角色。

而讓田角陸決定從研發應用程式業務轉為事務所、推出VTuber的契機，無非是當時紅遍全球的VTuber界四大天王（絆愛、輝月夜、電腦少女小白、未來明、虛擬口癖蘿莉狐娘Youtuber大叔）掀起了前所未見的熱潮。田角陸為了搶搭話題，也在2018年時，推出被稱為是「委員長」的月之美兔（月ノ美兎）等VTuber，作為にじさんじ旗下一員活動。田角陸表示當時推出的VTuber意外受到外界歡迎，因此他決定把公司轉型。

田角陸還在2021年將公司名稱改為改為「ANYCOLOR」，取未來娛樂產業「共創」精神，重視個性與多樣性的意涵。也有從「1 color」（音同いちから）到「 ANYCOLOR 」的寓意。

隨著にじさんじ開始經營VTuber事務，這4年來也推出了超過100名VTuber，旗下VTuber除了YouTube頻道經營外，也參與廣播劇、動畫主題曲、甚至大型公演等活動。而にじさんじ也將事業擴展至歐美圈，成立「NIJISANJI EN」部門，陸續推出具有不同特色的VTuber團體。再加上2020年開始，因新冠肺炎疫情導致在家時間增長的背景下，YouTube的播放時間有了顯著的增長，進而帶動VTuber界蓬勃商機，ANYCOLOR也因此入帳大把鈔票。

▲圖為にじさんじ新出道團體VOLTACTION。（圖／翻攝自ANYCOLOR）
▲ANYCOLOR旗下已有逾百名VTuber。圖為にじさんじ於7月新出道團體VOLTACTION。（圖／翻攝自ANYCOLOR）
ANYCOLOR在今年6月8日正式於東京證券交易所上市，而這是日本首次以 VTuber 為本業的企業上市。市值一週就突破2000億日圓，躍居創業板股票第一名，至今股價上漲27％。由於田角陸持有該公司46%股份，推算身價已高達1200億日圓。

田角陸才在今年2月度過26歲生日，但年收估算已達到3492萬日圓（約台幣756萬元），且ANYCOLOR屬於仍在成長中的企業，預計田角陸的年收還能再向上攀升。

不過田角陸看上去似乎順風順水，但過去他也曾有過慘痛失敗的經驗。2017年，他曾準備與合作夥伴一同推出影音服務，沒想到找不到投資者，合作夥伴又想要專心找工作就職而離開。但對於四面楚歌的狀況，田角陸反而更加平心對待，他表示「不能消極得看待失敗，如果有100個行不通的辦法，就應該要一邊進行，一邊將不能使用的方法一個個擊破。只要做得越多，就能提高正確率，因此即使只剩一個人，也應該要著手去做。

先前田角陸曾表示他最大的夢想是讓公司成為能夠代表日本的世界級公司，因此他也持續思考該如何延長VTuber界文化的壽命，進而滲透到下個世代，而不是讓VTuber只是一時之間的流行。

田角陸的方針就是給予了にじさんじ旗下VTuber極大的自由度，近來更注重融合流行內容的同時，做出差別化。隨著2D與3D的技術不斷進步，讓VTuber能夠有更多的發展，田角陸指出不僅要讓日本，更要讓全球都感受到「有如魔法般的新體驗」，讓虛擬帝國更加壯大。

虛擬淘金熱／2hr賺10萬！打破時空限制　VTuber紅什麼？

虛擬淘金熱／不只有「絆愛」！揭開日本VTuber產業面紗

虛擬淘金熱／台灣VTuber產業剛起步　UMiLive盼做領頭羊

虛擬淘金熱／靠「事故」竄紅？藥師寺丹出事體質狂撈粉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
79.57%20.43%
2022-07-20-2022-07-27
鬼月你最不敢做的禁忌？

鬼月你最不敢做的禁忌？

繼續作答
即時
推薦閱讀