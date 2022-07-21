類熱浪來襲！全台今起連6日晴朗酷熱 這3天高溫恐破紀錄
中央氣象局表示，今（21）日起太平洋高壓勢力增強，各地都是晴到多雲、高溫炎熱的天氣，僅清晨東南部地區及恆春半島有零星降雨，午後雷陣雨也限縮到山區且更零星；各地高溫都可以來到32至36度，大台北、雲林、南部及東半部局部地區高溫可以來到36度以上，尤其花蓮縱谷更有38度極端高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，外出務必做好防曬工作並多補充水分，慎防熱傷害。
氣象局針對9縣市發布高溫警示，今日中午前後花蓮縣縱谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新北市、雲林縣、高雄市、宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市地區，臺南市、屏東縣近山區或河谷，台東縣縱谷為黃色燈號，有36度以上高溫發生機率。
氣象局說，今日開始受太平洋高壓影響，午後只有山區有些零星短暫雷陣雨；大台北地區及花蓮縱谷有機會再度出現37度左右的高溫，要一直到下週二（26日）才會稍微減弱。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出「類熱浪」籠罩六天，今起慎防熱傷害，中午前後避免戶外活動；週六至下週一(23至25日)持續「晴朗酷熱」，氣溫推升至最高，部分地區的「極端高溫」有挑戰該地「最高溫紀錄」的機率，應慎防「熱傷害」。下週二、三(26、27日)高溫逐日微降、仍在高檔，各地仍「晴朗酷熱」，應持續注意。（編輯：林莞茜）