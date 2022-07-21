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NBA／11連勝終止！中國輸黎巴嫩無緣4強　主帥向球迷道歉

▲周琦遭受到黎巴嫩球員包夾。（圖／美聯社／達志影像）
▲周琦遭受到黎巴嫩球員包夾。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-07-21 07:25:29

2022年男籃亞洲盃八強戰，中國大陸男籃在大部分時間處於落後的情況下，儘管在末節展開大反撲，最終仍以69:72不敵黎巴嫩，無緣四強。這也是他們隊史首次在這個盃賽輸給黎巴嫩。

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中國男籃在亞洲盃及前身的亞錦賽，曾經16次奪得男籃冠軍，最近一次奪冠是在2015年長沙亞錦賽，當時宮魯鳴帶領地主球隊拿下冠軍，並贏得了里約奧運的參賽資格。

亞錦賽2017年改制為亞洲盃，在這之後中國連續兩屆未能打進四強。在2017年亞洲盃，他們也是在八強輸球，當年是敗給改制後劃入到亞洲區的強權澳洲。

此次輸球也是中國男籃首次在亞洲盃輸給黎巴嫩隊，此前雙方11次交鋒他們保持全勝。而同一天的另一場比賽結果，西亞強隊伊朗也在末節慘遭約旦逆轉，以76:91敗下陣來。

此役中國後衛被曾經參加過NBA達拉斯獨行俠夏季聯盟的Wael Arakji給打爆，這位193公分的得分好手本場22投13中，拿下全場最高的32分，命中3顆三分球。

賽後中國隊總教練杜鋒在受訪時向該國球迷道歉，「所有球迷對這個成績都不會接受，我們自身也接受不了。我覺得最大的責任就是在我們教練，和球員沒有太大關係。 」

「其實這兩天，趙睿也發燒了，孫銘徽這兩天也不舒服，大家身體情況也都有反复，但是大家一直在堅持，讓我們很感動。」談到具體輸球原因，杜鋒表示球隊發生22次失誤，沒有打出真實水平，「大家開賽把比賽想得太簡單了，第一節就6次失誤，罰籃命中率也低得可憐。但我還是覺得有贏的機會，落後15分一度反超，最後還是輸在失誤上。籃板也丟了，該有反擊的機會又丟了，自己把自己給打敗了吧。」

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