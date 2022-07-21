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NBA／堅持讓威少多打無球　湖人新帥：他要多投底角三分

▲Russell Westbrook。（圖／美聯社／達志影像）
▲Russell Westbrook。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-07-21 07:58:19

洛杉磯湖人新任主帥Darvin Ham，在參加退役球星Vince Carter在ESPN的節目「The VC Show」時，透露新賽季在進攻端對Russell Westbrook的使用方式，直言會讓他更多出手兩側底角的三分球。

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此前在受訪時，Ham就表示要讓Westbrook下賽季更多的在無球端空切和進行掩護，另外也希望他在防守時拚盡全力，成為球隊防守端的「鬥牛犬」，但這些都和他過去大量持球的打法大相逕庭。

談到對Westbrook的使用計畫，Ham表示有信心威少能成為防守悍將，「我會在這一點上督促他。我告訴他：『我會在這件事上監督你』，就是要讓他恢復過去的防守水準，努力創造機會，我們全隊都是如此，這樣就不必非得打陣地戰去得分。要有防守積極性，製造失誤、封蓋投籃，讓我們能夠跑起來打快攻。」

Ham在描繪Westbrook的新定位時說，「我認為以我們一大四小體系來說，一旦我們取得了球權，他可以持球推進、有時也要無球跑動，去到對他有利的位置，無論是切入到可以扣籃的區域、還是從那裡跑出來接球、或在擋拆中以掩護人的身份做個組織者等等。」

「我希望他(Westbrook)能出手生涯中最多的底角三分。當他已經跑在前面時，不必再回來拿球，就讓隊友們持球推進即可，然後你跑去空檔。由於我們球隊的空間結構，我們會擊破對方的防守，你會得到三分投籃機會。」Ham表示，「就是讓他從整體上去影響比賽，不必一定要投過持球的方式。這樣也可以豐富他的進攻手段，讓他延長這段輝煌的職業生涯，因為他有能力做到不同的事情。」

然而Ham的基本戰術藍圖和上賽季Frank Vogel設想的幾乎完全一樣，但根據此前報導，威少本人在2021-22賽季中堅持要在快攻機會中由自己持球過半場，對於無球的情況也總是表現得很沮喪，沒人能保證換了一個總教練後，這些就會奏效。

Westbrook上賽季的三分投籃命中率僅29.8%，連3個賽季單季三分命中數不到100顆。上賽季他的三分出手比例，只佔總出手比的約2成，而底角三分更是只佔了三分總出手比的18.1%，這個數字已是他生涯的次高成績。要他一時之間，改變這樣的打球方式，恐怕不容易。


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