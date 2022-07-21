3+4何時可改0+7？李秉穎提3理由：可考慮

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「未來不可預測！」李秉穎坦言，疫情有太多變數，台灣也是首次碰到新冠疫情，沒有過去經驗可以對比，只能透過觀察各國曲線，比較特別是的日本在一波大流行後，疫情下滑平和，但近期疫情又升溫，且兩波疫情波峰相近，但其他國家並無此情形，多是在前一波大流行後，近期因為變種病毒又掀起一波小流行，是否與日本未感染者多、疫苗接種率有關，還要再了解。
李秉穎認為，台灣疫情會像是緩降坡，可能是因為變種病毒出現，導致下降較平緩，還要再觀察一段時間，還無法預測何時可以單日確診數跌破萬例；面對Omicron亞型變異株BA.4及BA.5，本土疫情可能再升溫，但應是微幅上升，不會到單日4至5萬人確診水準，現在就是要打疫苗、有症狀做快篩、戴口罩、少去人多的場所。
李秉穎點名，如果是年長者、BMI高、心臟血管疾病、慢性肺病、免疫功能缺血等都屬於高風險群，現在應先接種第四劑疫苗，根據研究，施打第四劑對於年長者等高風險群保護效益很高，可以增加約8至9成保護力，但也因為第四劑對於一般人保護效果效益不是很明顯，因此一般民眾可依照意願自行接種第四劑疫苗。
至於何時邊境檢疫可從「3+4」變成「0+7」，李秉穎直言，這一兩個月就能考慮，現在各國都已經開放，台灣不能落後太多，且現在境外確診數已少於風險數，感染風險並無較高。
外界擔心，邊境檢疫鬆恐導致變種病毒進入本土，李秉穎回應，「3+4」本來就會讓變種病毒進來本土，「若想要完全阻絕就要14+7」，他也預測，明年農曆過年有望可以出國。
中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝19日宣布，副指揮官由交通部政務次長陳彥伯、經濟部政務次長陳正祺接任。對此，李秉穎也分析，經濟與交通是兩個重要的單位，兩位政務次長分掌副指揮官，代表台灣慢慢進入後疫情時代，現在民眾已經比較平常心看待，餐廳恢復人潮、老闆比較有笑容，次長擔任副指揮官可協調各部會。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。