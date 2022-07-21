金融股突殺低！台股早盤漲幅縮小 IC設計、元宇宙強勢
美股昨（20）日四大指數皆收漲，其中那斯達克指數漲1.5%、費半漲2%以上。台北股市今（21）日也跟著開高，早盤電子股強勢，但金融股突然急殺，中再保、三商壽、新產、開發金跌2到6%，國泰金、新光金、富邦金、元大金跌幅都超過1%。至於權值股台積電早盤漲2.5元，來到497.5元。
美股道瓊指數20日上漲47.79點，或0.15%，收31874.84點；那斯達克指數上漲184.5點，或1.58%，收11897.65點；標普500指數上漲23.21點，或0.59%，收3959.9點；費城半導體指數上漲69.8點，或2.49%，收2873.0點。
台北股市今日開盤漲10.95點，加權股價指數以14744.17點開出，早盤一度漲60點，來到14794點。權值股台積電早盤漲2.5元，來到497.5元，漲幅0.3%。聯電、世界先進與力積電都漲1%以上。其他重要電子股，聯發科漲20元，來到692元，漲幅3%。鴻海漲約1%，南亞科、華碩、國巨漲超過1%。友達、群創遭賣單調節，跌逾1%。
IC設計族群表現亮眼，類比科飆漲停，研通、新唐、金麗科、凌通、威盛、富鼎漲3到7%。另外，元宇宙概念股除了威盛漲5%外，宏達電、驊訊、創王、亞信、南電、九暘都漲2到3%，位速與威鋒電子漲超過1%。至於特斯拉第2季財報優於預期，特斯拉概念股也紅通通，盛群、義隆、凡甲、穩懋漲2到3%。