PLG／亞洲盃遺憾失利　陳建州：不用多說什麼，就是練

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陳建州說，輸1分也是輸，輸3分也是輸，這場比賽的內容和細節是未來一定要強化的地方，而要強化的不只是球員，還有台灣自己的本土聯賽，所以他認為這次失利，自己和PLG聯盟都責無旁貸。「不要說都是球員扛，聯盟方面也要一起承擔。有沒有提升和進步，球迷和媒體自有公評，那我們也不用多說什麼，就是練。」
這次雖然很遺憾，不過陳建州認為球員和聯賽可以一起努力，下功夫去練、去提升，等下一次面對類似的情況，至少就知道該怎麼去應對了，把機會把握下來。
陳建州感性的說，「(國家隊實力提升)這不可能一次到位，聯盟成立至今也才打第2季，不可能說因為這樣就直接前進到8強、6強、甚至4強。但是信念很重要，你知道自己想要變好，你知道這樣下去不行，至少往這條路前進時，你很清楚知道我們在路上。」
對於本屆亞洲盃中華隊的球員賽後遭受外界猛烈的批評和檢討，陳建州直言這也是學習的過程，「學習失敗，學習從挫折中站起來，這也是很重要的環節。」
陳建州也解釋說，PLG聯賽末節規定只能最多使用一洋將的規定，也是希望讓球員和球隊去適應國際賽的模式，「你在末節關鍵時候，如果場上是兩外援，那可能就是他們自己在兩人小組配合打Pick & Roll或Pick & Pop，你傳我、我傳你在刷分。但聯盟賽制應該要幫助球員提升，所以我們採用和國際賽一樣的配置，希望用一整年、一整季讓本土球員去進化，至少你在最後時刻拿到球不會慌，知道怎麼去處理，怎麼去決策，也包括在罰球線上穩穩將球罰進。」