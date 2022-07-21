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PLG／亞洲盃遺憾失利　陳建州：不用多說什麼，就是練

▲P.League+「黑人」陳建州。（圖／吳政紘攝）
▲P.League+「黑人」陳建州。（圖／吳政紘攝）

記者黃建霖/臺北報導

2022-07-21 09:53:06

中華隊在本屆亞洲盃男籃賽慘遭約旦絕殺，無緣八強。賽後球員和教練皆受到一定程度的批評。昨日P.League+執行長陳建州也針對此事分享自己的看法，他認為國家隊的表現和本土聯賽的內容息息相關，也坦言這次的失利自己和聯盟都有責任，承諾要和球員們一起變得更好。

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本屆賽會中，「CBA三俠」陳盈駿、劉錚、林庭謙三人的表現有目共睹，也再次證明了一個高強度聯賽對於選手的成長提升作用。台灣這兩年成立了PLG和T1兩個職籃聯賽，球迷對於國家隊的期望自然也有所提升。這一次亞洲盃的成績，受到批評，說明有人在乎。而台灣自己的聯賽要如何趕上國外聯賽的強度，是未來要去提升的一個方向。

陳建州說，輸1分也是輸，輸3分也是輸，這場比賽的內容和細節是未來一定要強化的地方，而要強化的不只是球員，還有台灣自己的本土聯賽，所以他認為這次失利，自己和PLG聯盟都責無旁貸。「不要說都是球員扛，聯盟方面也要一起承擔。有沒有提升和進步，球迷和媒體自有公評，那我們也不用多說什麼，就是練。」

這次雖然很遺憾，不過陳建州認為球員和聯賽可以一起努力，下功夫去練、去提升，等下一次面對類似的情況，至少就知道該怎麼去應對了，把機會把握下來。

陳建州感性的說，「(國家隊實力提升)這不可能一次到位，聯盟成立至今也才打第2季，不可能說因為這樣就直接前進到8強、6強、甚至4強。但是信念很重要，你知道自己想要變好，你知道這樣下去不行，至少往這條路前進時，你很清楚知道我們在路上。」

對於本屆亞洲盃中華隊的球員賽後遭受外界猛烈的批評和檢討，陳建州直言這也是學習的過程，「學習失敗，學習從挫折中站起來，這也是很重要的環節。」

陳建州也解釋說，PLG聯賽末節規定只能最多使用一洋將的規定，也是希望讓球員和球隊去適應國際賽的模式，「你在末節關鍵時候，如果場上是兩外援，那可能就是他們自己在兩人小組配合打Pick & Roll或Pick & Pop，你傳我、我傳你在刷分。但聯盟賽制應該要幫助球員提升，所以我們採用和國際賽一樣的配置，希望用一整年、一整季讓本土球員去進化，至少你在最後時刻拿到球不會慌，知道怎麼去處理，怎麼去決策，也包括在罰球線上穩穩將球罰進。」

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