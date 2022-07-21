受南山人壽拖累？潤泰全、潤泰新早盤跌停鎖死

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昨日有媒體報導，南山人壽的損益淨值影響潤成投資，潤成投資由潤泰集團及寶成集團合資成立，潤成又持有南山人壽約89.55%。潤泰全第二季每股淨值恐淪負數，面臨下市危機，至於潤泰新第二季淨值則預估僅剩下一百多億元...。為此，潤泰全、潤泰新先是發出聲明表示報導內容是媒體自行臆測，非公司結算之結果，但晚間又召開重訊，指出第二季的淨值數據，公司會計目前仍在結帳中，暫無法有確切數字。
會上潤泰全、潤泰新表示，將會更改會計策略，重新評估資產價值，讓淨值提升。同時目前並沒有打算處分不動產等資產來提高淨值，表示透過會計項目調整，體質會愈來愈健康。至於潤泰全今年股利5元，強調則是會照發，發放股利後對淨值也不會有影響。
目前潤泰全持有潤成26.62%，潤泰新則是25.11%，兩公司透過潤成間接持有南山人壽，媒體提問，今年度美國Fed還會升息，有沒有打算降低對潤成的持股，兩公司皆表示不打算降低持股。至於其他增加淨值方法，如現金增資、發行公司債等，潤泰全表示，待資產重新評估後，會反映在財報，屆時不排除祭出改善措施。
而今日潤泰全、潤泰新股價持續走弱，一開盤就跳空跌停鎖死，分別來到65.7元與59.2元。早盤潤泰全有超過9000張的委賣張數，潤泰新更是有4.7萬張排隊等著賣。