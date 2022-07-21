COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

受南山人壽拖累？潤泰全、潤泰新早盤跌停鎖死

▲潤泰全、潤泰新20日召開重訊，表示第二季的淨值數據，公司會計目前仍在結帳中。而今（21）日潤泰全、潤泰新股價跳空跌停，分別來到65.7元與59.2元。（圖／記者許家禎攝，資料照片 ）
▲潤泰全、潤泰新20日召開重訊，表示第二季的淨值數據，公司會計目前仍在結帳中。而今（21）日潤泰全、潤泰新股價跳空跌停，分別來到65.7元與59.2元。（圖／記者許家禎攝，資料照片 ）

記者許家禎／台北報導

2022-07-21 09:56:472022-07-21 09:58:57

市場傳言，潤泰雙雄潤泰全、潤泰新，恐受到南山人壽拖累，第2季淨值可能轉為負數，造成股票下市。昨（20）日深夜，潤泰全、潤泰新召開重訊，表示第二季的淨值數據，公司會計目前仍在結帳中，暫無法有確切數字。而今（21）日潤泰全、潤泰新股價跳空跌停鎖死，分別來到65.7元與59.2元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
受到南山人壽淨值大減影響，潤泰集團潤泰全、潤泰新第一季淨值近乎腰斬。潤泰全去（2021）年底淨值1168.62億元，今（2022）年第一季降至712億元；潤泰新去年底淨值1069.61億元，今年第一季則也降至583.06億元，如今外界認為，第二季淨值恐持續大幅下滑。

昨日有媒體報導，南山人壽的損益淨值影響潤成投資，潤成投資由潤泰集團及寶成集團合資成立，潤成又持有南山人壽約89.55%。潤泰全第二季每股淨值恐淪負數，面臨下市危機，至於潤泰新第二季淨值則預估僅剩下一百多億元...。為此，潤泰全、潤泰新先是發出聲明表示報導內容是媒體自行臆測，非公司結算之結果，但晚間又召開重訊，指出第二季的淨值數據，公司會計目前仍在結帳中，暫無法有確切數字。

會上潤泰全、潤泰新表示，將會更改會計策略，重新評估資產價值，讓淨值提升。同時目前並沒有打算處分不動產等資產來提高淨值，表示透過會計項目調整，體質會愈來愈健康。至於潤泰全今年股利5元，強調則是會照發，發放股利後對淨值也不會有影響。

目前潤泰全持有潤成26.62%，潤泰新則是25.11%，兩公司透過潤成間接持有南山人壽，媒體提問，今年度美國Fed還會升息，有沒有打算降低對潤成的持股，兩公司皆表示不打算降低持股。至於其他增加淨值方法，如現金增資、發行公司債等，潤泰全表示，待資產重新評估後，會反映在財報，屆時不排除祭出改善措施。

而今日潤泰全、潤泰新股價持續走弱，一開盤就跳空跌停鎖死，分別來到65.7元與59.2元。早盤潤泰全有超過9000張的委賣張數，潤泰新更是有4.7萬張排隊等著賣。


金融股突殺低！台股早盤漲幅縮小　IC設計、元宇宙強勢

雲豹天能居全台簽約售電之冠　還搶進漁電共生商機

遭南山人壽拖累？潤泰全、潤泰新慘跌停　發重訊嚴正澄清

巷仔內／統一鞏固霸業吃家樂福　零售版圖大戰鎖定新戰場

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
69.23%30.77%
2022-07-20-2022-07-27
鬼月你最不敢做的禁忌？

鬼月你最不敢做的禁忌？

繼續作答
即時
推薦閱讀