PLG／改善籃壇必須三位一體　楊敬敏：工會也為球團設想

我是廣告 請繼續往下閱讀
「球員一直處於一個單兵作戰、弱勢的局面，過去台灣籃球勞資雙方管道比較少，想要申訴或做一些保護自己的舉動，沒有一個單位能去協助你。聯盟去擔任這個角色其實並不適合，因為我們比較偏資方的代表。」陳建州談及此事時如此說道。
從去年開始，PLG季開始鼓勵球員自主成立工會，但由於身分立場，不能提供太多幫助，「很開心看到幾個黃金世代成員願意站出來幫助後進的小老弟，我也是球員出身，所以我也對他們的困難感同身受。希望球員工會未來能和聯盟、球團及經紀公司有好的良性溝通，在各自的角色中做出共識。」
楊敬敏則表示，這些年輕球員如今要準備轉換到職業身分，自己就趁此機會和他們做一些交流，「畢竟接下來要面對的問題很多，不僅僅是合約的問題，還有在場上你遇到問題要如何去尋求協助和解答，怎麼讓你的未來有一個更好的方向，以此給他們一些意見。」
楊敬敏說，自己也有試圖讓這些球員們了解工會存在的意義是什麼、它的服務項目等等，用不同聯盟的例子來解釋。主要是希望以前一些不堪的事情，不要再發生在這一輩的球員身上。
「現在不一樣，環境變好了，球員有工會了。那我覺得不只是我們自己好，也要為職籃球團去設想，畢竟出錢的是他們，球團和球員之間的關係脣齒相依。所以要去達到一個平衡，不是說只考慮到球員的利益，也要讓球團知道工會也有在為他們設想。」
而談回球場上，這些學生球員將轉戰職業，楊敬敏也以過來人分享給小老弟們經驗談，他認為自律是最重要的，「你不能再像過去一樣要有人鞭策你，職業沒人會逼你，很多事都要自動自發，讓教練和球團看到你想打球、很努力為球隊付出，那自然你的上場時間就會增加，這些是最重要的。」