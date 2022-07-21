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PLG／改善籃壇必須三位一體　楊敬敏：工會也為球團設想

▲職籃工會理事長楊敬敏。（圖／陳云茹攝）
▲職籃工會理事長楊敬敏。（圖／陳云茹攝）

記者黃建霖/臺北報導

2022-07-21 10:24:48

昨天P.League+舉辦新人體能測試會，新北國王前鋒楊敬敏除了到場和學弟們「尬球」之外，也以臺北市職業籃球員職業工會理事長的身分給予後輩們指導和建議。他在受訪時說，如今的環境已不一樣，要讓年輕球員知道自己的權益，同時也強調工會不僅考慮到球員、也會考慮到球團和聯盟，台灣整體籃球環境要一起變好。

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昨天體測會中午有留時間給球員們午休、吃飯，PLG執行長陳建州透露楊敬敏主動提出希望能給他一些時間，讓他和學弟們邊吃邊聊，親自分享工會能協助他們的地方，以及他們可以怎麼樣去保護自身權益。

「球員一直處於一個單兵作戰、弱勢的局面，過去台灣籃球勞資雙方管道比較少，想要申訴或做一些保護自己的舉動，沒有一個單位能去協助你。聯盟去擔任這個角色其實並不適合，因為我們比較偏資方的代表。」陳建州談及此事時如此說道。

從去年開始，PLG季開始鼓勵球員自主成立工會，但由於身分立場，不能提供太多幫助，「很開心看到幾個黃金世代成員願意站出來幫助後進的小老弟，我也是球員出身，所以我也對他們的困難感同身受。希望球員工會未來能和聯盟、球團及經紀公司有好的良性溝通，在各自的角色中做出共識。」

楊敬敏則表示，這些年輕球員如今要準備轉換到職業身分，自己就趁此機會和他們做一些交流，「畢竟接下來要面對的問題很多，不僅僅是合約的問題，還有在場上你遇到問題要如何去尋求協助和解答，怎麼讓你的未來有一個更好的方向，以此給他們一些意見。」

楊敬敏說，自己也有試圖讓這些球員們了解工會存在的意義是什麼、它的服務項目等等，用不同聯盟的例子來解釋。主要是希望以前一些不堪的事情，不要再發生在這一輩的球員身上。

「現在不一樣，環境變好了，球員有工會了。那我覺得不只是我們自己好，也要為職籃球團去設想，畢竟出錢的是他們，球團和球員之間的關係脣齒相依。所以要去達到一個平衡，不是說只考慮到球員的利益，也要讓球團知道工會也有在為他們設想。」

而談回球場上，這些學生球員將轉戰職業，楊敬敏也以過來人分享給小老弟們經驗談，他認為自律是最重要的，「你不能再像過去一樣要有人鞭策你，職業沒人會逼你，很多事都要自動自發，讓教練和球團看到你想打球、很努力為球隊付出，那自然你的上場時間就會增加，這些是最重要的。」

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