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北市公布七大振興方案！熊好券2.0登場、商圈市集推優惠

▲台北市長柯文哲（中）、副市長黃珊珊（左），今（21）日公布七大振興方案。（圖／北市府提供）
▲台北市長柯文哲（中）、副市長黃珊珊（左），今（21）日公布七大振興方案。（圖／北市府提供）

記者鄭宏斌／台北報導

2022-07-21 11:03:042022-07-21 12:41:16

為了振興疫後的經濟且帶動產業轉型，台北市政府今（7）日公布7大振興方案，包括建置數位台北館、成立台北市跨境電商產業發展中心、規模1500萬元的市集振興、3000萬元的餐飲振興、3000萬元的展演振興，以及各界關心的熊好券2.0，還有敬老、愛心卡儲值金額660元。

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今天的7大振興方案記者會由台北市長柯文哲、副市長黃珊珊聯合主持，柯文哲致詞時說，物價上漲，大家都很有感，每天吃的便當要90元，「以前不是70元嗎？」物價真的上漲。6月初北市府推出了紓困方案，現階段要開始振興，同時加上產業轉型。去年用5.53億元推出熊好券，帶動9.52億元的效果，但去年發現有數位落差問題，有些店家不會用，這次會檢討修正。

接著，黃珊珊公布7大振興方案的內容。首先要建置數位台北館（buy.taipei），將帶來23億元外貿商機，且帶動企業轉型，會幫助產業辦理專案拓銷活動，把商品行銷到全世界；另外，成立台北市跨境電商產業發展中心，希望帶來5千萬跨境訂單，企業來上這個大平台，學習如何做跨境電商，還會有一個跨境電商聯盟。

▲台北市副市長黃珊珊21日公布餐飲振興優惠方案，用數位支付就可獲得回饋。
▲台北市副市長黃珊珊21日公布餐飲振興優惠方案，用數位支付就可獲得回饋。
黃珊珊表示，市集振興的部分，將投入1500萬元，推出商圈串聯、促銷等活動；另外在展演振興的部分，藝文及策展補助將投入3千萬元。

餐飲振興部分，黃珊珊說，將與數位支付業者合作，民眾只要用數位支付，就可獲得回饋消費金額10%，每次回饋上限100元、每人回饋上限500元，預期至少會有1萬家餐飲店家參與，預計投入3000萬元預算，帶動超過3億元商機。

關於熊好券2.0，黃珊珊說，除了去年的住宿券、饗購券、市集券、運動券、藝文券等五大券，今年再加入「農好券」，可以買農產品，希望促進消費，預算規劃5億元，約80萬份。

在敬老、愛心卡的部分，黃珊珊指出，去年預算還有剩餘，拿出來再回饋給使用者，每人靠卡可以儲值660元。

最後黃珊珊也提到，這個週末假日（23日、24日），將舉辦天母啤酒節，希望振興天母商圈，歡迎民眾去玩。

另外北市府也補充，其他振興包含交通與勞動，持續舉辦「搭公車集好運」抽獎活動，吸引乘客回流，並透過網路行銷及抽獎活動、增設網路訂購通路或補助促銷折扣費用等，行銷北市43家庇護工場產品，促進並穩定身心障礙者就業。

▲北市府推出熊好券2.0，今年新增農好券。（圖／翻攝柯文哲youtube直播）
▲北市府推出熊好券2.0，今年新增農好券。（圖／翻攝柯文哲youtube直播）

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