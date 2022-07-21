北市公布七大振興方案！熊好券2.0登場、商圈市集推優惠

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接著，黃珊珊公布7大振興方案的內容。首先要建置數位台北館（buy.taipei），將帶來23億元外貿商機，且帶動企業轉型，會幫助產業辦理專案拓銷活動，把商品行銷到全世界；另外，成立台北市跨境電商產業發展中心，希望帶來5千萬跨境訂單，企業來上這個大平台，學習如何做跨境電商，還會有一個跨境電商聯盟。
黃珊珊表示，市集振興的部分，將投入1500萬元，推出商圈串聯、促銷等活動；另外在展演振興的部分，藝文及策展補助將投入3千萬元。
餐飲振興部分，黃珊珊說，將與數位支付業者合作，民眾只要用數位支付，就可獲得回饋消費金額10%，每次回饋上限100元、每人回饋上限500元，預期至少會有1萬家餐飲店家參與，預計投入3000萬元預算，帶動超過3億元商機。
關於熊好券2.0，黃珊珊說，除了去年的住宿券、饗購券、市集券、運動券、藝文券等五大券，今年再加入「農好券」，可以買農產品，希望促進消費，預算規劃5億元，約80萬份。
在敬老、愛心卡的部分，黃珊珊指出，去年預算還有剩餘，拿出來再回饋給使用者，每人靠卡可以儲值660元。
最後黃珊珊也提到，這個週末假日（23日、24日），將舉辦天母啤酒節，希望振興天母商圈，歡迎民眾去玩。
另外北市府也補充，其他振興包含交通與勞動，持續舉辦「搭公車集好運」抽獎活動，吸引乘客回流，並透過網路行銷及抽獎活動、增設網路訂購通路或補助促銷折扣費用等，行銷北市43家庇護工場產品，促進並穩定身心障礙者就業。