COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

坤輿掩埋場未做環評！當地居民勝訴　法院判縣府停止開發

▲台中高等行政法院宣判，縣府做成讓坤輿公司設置掩埋場的行政處分無效。（圖／翻攝google地圖）
▲台中高等行政法院宣判，縣府做成讓坤輿公司設置掩埋場的行政處分無效。（圖／翻攝google地圖）

編輯中心/綜合報導

2022-07-21 13:07:25

苗栗「坤輿」事業廢棄物掩埋場業者，今天（21日）凌晨3時許，與抗議民眾發生激烈衝突，造成多人受傷送醫；至於去年當地居民控告苗栗縣政府，聲明縣府應做成行政命令，令坤輿公司停止在造橋鄉龍昇段15個地號的土地，實施乙級廢棄物處理機構開發行為的行政處分，台中高等行政法院上午則宣判，居民勝訴，全案可上訴。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲立委指控苗栗坤輿掩埋場為今、明兩天要進行試營運而發動夜襲，欲排除自救會設在門口的石塊，大批黑衣人從場內竄出，挖土機先移除水泥塊，爆發流血衝突。（圖／翻攝自陳椒華臉書）
▲立委指控苗栗坤輿掩埋場為今、明兩天要進行試營運而發動夜襲，欲排除自救會設在門口的石塊，大批黑衣人從場內竄出，挖土機先移除水泥塊，爆發流血衝突。（圖／翻攝自陳椒華臉書）
據了解，坤輿公司於95年4月申請處理機構許可證遭到縣府駁回，請坤輿辦理興辦事業計畫書變更申請，納入聯外道路使用部分，及依農業發展條例、農業主管機關同意農業使用地變更使用審查作業要點，檢具興辦事業計畫書送審，坤輿公司不服提起訴願，再被行政院環保署駁回，因此坤輿在109年12月再度申請試運轉計畫，這次申請獲得縣府同意，但當地居民卻以「未依法進行環境影響評估」等理由，提出行政訴訟。

▲現場民眾與坤輿公司的員工爆發衝突，過程中有７人受傷送醫。（圖／翻攝google地圖）
▲現場民眾與坤輿公司的員工爆發衝突，過程中有多位民眾受傷送醫。（圖／翻攝畫面）
台中高等行政法院今天上午宣判，縣府做成讓坤輿公司設置掩埋場的行政處分無效；法官進一步說明，坤輿設置的掩埋場，位處於山坡地，整體面積合計逾2公頃，理應進行環評，但坤輿申請許可時，卻未做環評，也沒有檢具環境影響說明書供審查，就進行開發。

另外，苗栗縣政府在未完成審查前，亦不得試運轉及實施後續開發，但縣政府至今未依法執行，故居民以縣府怠於執行職務為由，訴請判決苗栗縣政府，應做成坤輿公司，停止上述地號土地實施開行為的行政處分，為有理由，因此予以准許。（編輯：陳苾暐）


坤輿掩埋場試運轉！自救會近百人抗議　凌晨爆衝突7人傷

受南山波及！潤泰雙雄跌停　尹衍樑喊話：淨值絕不會是0

林智堅逐桌敬酒遭開罰！王必勝：會檢討風險決定是否開放

深夜不平靜！三重男到魚翅店慶生　慘遭惡煞砸店、毀賓士

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
72.22%27.78%
2022-07-20-2022-07-27
鬼月你最不敢做的禁忌？

鬼月你最不敢做的禁忌？

繼續作答
即時
推薦閱讀