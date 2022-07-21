坤輿掩埋場未做環評！當地居民勝訴 法院判縣府停止開發
苗栗「坤輿」事業廢棄物掩埋場業者，今天（21日）凌晨3時許，與抗議民眾發生激烈衝突，造成多人受傷送醫；至於去年當地居民控告苗栗縣政府，聲明縣府應做成行政命令，令坤輿公司停止在造橋鄉龍昇段15個地號的土地，實施乙級廢棄物處理機構開發行為的行政處分，台中高等行政法院上午則宣判，居民勝訴，全案可上訴。
據了解，坤輿公司於95年4月申請處理機構許可證遭到縣府駁回，請坤輿辦理興辦事業計畫書變更申請，納入聯外道路使用部分，及依農業發展條例、農業主管機關同意農業使用地變更使用審查作業要點，檢具興辦事業計畫書送審，坤輿公司不服提起訴願，再被行政院環保署駁回，因此坤輿在109年12月再度申請試運轉計畫，這次申請獲得縣府同意，但當地居民卻以「未依法進行環境影響評估」等理由，提出行政訴訟。
台中高等行政法院今天上午宣判，縣府做成讓坤輿公司設置掩埋場的行政處分無效；法官進一步說明，坤輿設置的掩埋場，位處於山坡地，整體面積合計逾2公頃，理應進行環評，但坤輿申請許可時，卻未做環評，也沒有檢具環境影響說明書供審查，就進行開發。
另外，苗栗縣政府在未完成審查前，亦不得試運轉及實施後續開發，但縣政府至今未依法執行，故居民以縣府怠於執行職務為由，訴請判決苗栗縣政府，應做成坤輿公司，停止上述地號土地實施開行為的行政處分，為有理由，因此予以准許。（編輯：陳苾暐）