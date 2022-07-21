中職／把台南變成日本　猛獅主題日國際演出助陣！

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三味線是日本傳統弦樂器，根據其發展的歷史、使用的場合等等，延伸出各種不同的流派與風格，民謠風格的「津輕三味線」是來自古地名為津輕的青森縣，在日本已經有百年以上的歷史；將在8月6日賽前演出的「台灣廣原會」，曾於2019年組隊前往日本參加津輕三味線大賽，創下成為賽史中唯一全隊均非日籍選手的海外隊伍奪冠紀錄，堅強實力在台灣也具有相當的知名度。本身也是台南出身的會長廣原武豪也表示，能夠在棒球場這樣的場地演出三味線，是非常特別且難得的結合，這次的賽前演出他們將帶來經典曲目，也將用三味線改編統一獅隊歌，為這首「王者之獅」帶來全新面貌！
而在8月7日賽前與大家見面的「和太鼓奏流Taiwan」，是由日本和太鼓奏者古立老師集結一群在台灣熱愛與推廣和太鼓的同好成立的，希望帶給台灣更有深度的和太鼓演出與文化。團名中的「奏流」兩字代表著不同意義，"奏"是代表團員鼓擊太鼓的節奏、"流"則是與觀眾們的交流，用太鼓的節奏與大家交流，讓大家更認識和太鼓文化，集結全身的力量來傳達，用生命表演就是他們的和太鼓精神！「和太鼓奏流Taiwan」曾於2017年赴日前往東京淺草演出，2018年在台灣北中南舉辦首度公演，漸漸打開在台灣的知名度，更2度受邀參加新光三越國際鼓舞節，展現出他們演出的實力。
2022「兆豐銀行傑尼獅-夏の恋物語」主題日將帶給大家滿滿的日本元素，讓球迷們不用出國就能感受到日本傳統音律的美好文化，歡迎所有球迷朋友8月6日、7日踴躍進場！