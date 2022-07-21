拒絕非法旅宿！觀光局「旅宿快篩」送萬元住宿

交通部觀光局為向民眾宣導住宿合法旅宿，即（21）日起至8月31日辦理合法旅宿網路宣傳活動「旅宿快篩」，透過線上療癒小遊戲，讓喔熊組長帶領民眾認識合法、拒絕非法旅宿，從合法旅宿標章到非法旅宿元素，挑戰者有機會奪得萬元住宿券、MIT客製行李箱、雙人晚餐券、下午茶券等多項好禮，天天玩中獎機率越高。
為讓民眾清楚辨識合法旅宿標章，觀光局這次讓全民化身為喔熊組長，只要在7月21日至8月31日之間登入「旅宿快篩」活動網站，透過電腦或行動裝置的游標左右操作，接取「合法旅宿標章」賺取積分，並能經由各式各樣的小圖示，躲開非法旅宿的襲擊，活動期間每人每天都有三次遊戲機會，每玩一次就可獲得一次抽獎，現在就動動手指上網吧。
隨著共享經濟盛行，網路上旅宿樣貌百百種，觀光局呼籲民眾除了可透過臺灣旅宿網查詢合法旅宿，再訂房入住。非法旅宿往往出入份子複雜，公共安全、衛生等設施均未經查核，一旦遇上消費糾紛往往求助無門，觀光局特別提醒旅客，選擇合法旅宿安全才會有保障，另為了守護每位旅客的住宿安全，該局也持續協助各縣市政府加強取締非法旅宿。7月15日「悠遊國旅個別旅客優惠活動」，獲得國人熱烈參與，活動內容及合法旅宿資訊均可上臺灣旅宿網查詢。