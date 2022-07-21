馮容潔海邊解禁比基尼 笑握「流量密碼」：絕對血脈賁張
TVBS八點檔《機智校園生活》全新一季「必勝高三生」昨（20日）即將登場，學生們岳軒、鄭芯恩、馮容潔、黃柏峰、林輝瑝、李星鏴、王新凱、鄭豐毅、孔令元、楊翹碩、陳彥廷、賴雅琪、山豬、逸翔開始放暑假，相約騎車出去玩，一到海邊戲水，女學生換上比基尼，男學生赤裸上半身，還在沙灘上打排球比賽，賞心悅目的劇情讓馮容潔開心喊：「大家一字排開身材都超好，絕對會血脈賁張，這段應該要衝破收視與流量。」
陳彥廷擁有六塊肌，被封為「身帶冰塊」，李星鏴一見陳彥廷立即伸出小手手，裝傻問他：「這一塊一塊是什麼東西？」鄭豐毅在一旁補充：「手開始不由自主伸上去。」陳彥廷羞澀回應：「該怎麼解釋？」
孔令元為這場戲在拍攝前逛了好幾家泳裝店，最後選的是亮黃色比基尼搭配三角泳褲，非常性感，就為符合劇情中要電暈楊翹碩。李星鏴與鄭芯恩透露回家趕快找好看泳衣，就擔心自己穿起來不好看，影片不能修飾。
岳軒私底下是排球愛好者，這次在戲中打沙灘排球，他透露：「雖然打很久排球，第一次在海邊有那麼完善的網子，跟朋友認真打沙灘排球，算是我初體驗，很新鮮好玩。」而賴雅琪高中時曾代表班上比校際排球，看到劇本有排球戲就很期待，拍攝時一直爭取發球。其實當天豔陽高照，體感溫度大概40幾度，且沙子非常燙，岳軒的腳還快起水泡。