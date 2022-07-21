比爾蓋茲18歲履歷曝光！人力銀行揭3優勢、1缺點

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第三個履歷亮點是「明確的薪資資訊」，比爾蓋茲在履歷上註明之前的薪資為1萬2千美元，可讓人資在評估人選是否合適職缺的同時，也能同步將公司人事成本納入考量，以利後續的面試及敘薪。這份履歷中唯一的缺點是「不必要的個人資訊」，比爾蓋茲履歷中寫上自己身高178公分、體重59公斤。張篆楷點出這類的私人訊息和工作內容沒有關聯，且外商企業的履歷撰寫方式有別於台灣，多半不需要放上照片及個人隱私資訊。
根據人力銀行調查，企業人資普遍認為新鮮人履歷最常出現的問題為「履歷內容未更新」56.6%、「內容錯誤連篇」47.3%、「履歷太簡短/隨便」38.2%、「敘述冗長沒重點」25.1%。張篆楷表示企業普遍認為的「求職加分祕技」前三名為：提前準備、積極自信、針對各別產業職務製作差異性履歷。若擔心履歷不夠完整、切合職務需求，建議求職者可使用1111提供的「履歷健診服務」為自己的履歷做最後把關。
為鼓勵社會新鮮人利用履歷盤點回顧在校時期的社團、打工、實習、競賽等經歷，1111人力銀行即日起到8月14日止，舉辦「2022企業最愛履歷人才全國擂台」，歡迎各大專院校、研究所畢業生（2022、2023年度）踴躍報名。優秀履歷更有機會被資訊科技業、金融管顧業等六大領域、數十位企業高階人資主管看見，並獲得專業詳盡的點評，而獲選的「黃金履歷」、「創意履歷」還能獲得iPad與5千元求職金。若達2萬人參賽，人力銀行也將於8月底抽出一位獨得獎金100萬元得主，讓新鮮人畢業即賺一桶金。