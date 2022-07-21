潤泰雙雄擬資產重估化解危機　專家：淨值波動沒那麼可怕

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由於現行保險業資產採公平價值衡量，資產面因市場變動如利率上升、債券價格大幅下降，而衝擊到帳面淨值，但負債面因還未適用IFRS 17，未能同時以公平市價衡量，負債未能同時反映市場利率變動而隨之減少，致壽險業淨值遭到低估，也使得潤泰全、潤泰新2公司淨值亦同樣受影響跟著下滑。
不過，潤泰全、潤泰新都表示將會更改會計策略，針對投資性不動產重新評估資產價值，讓淨值提升，目前並沒有打算處分不動產等資產來提高淨值，表示透過會計項目調整，體質會愈來愈健康。至於潤泰全今年股利5元，強調則是會照發，發放股利後對淨值也不會有影響。
對於潤泰全及潤泰新要以資產重估化解淨值減損危機，台新投顧副總經理黃文清今日受訪時表示，兩家公司淨值減損主要還是受南山人壽影響，畢竟這是一家很大的壽險公司，淨值波動也會影響大股東持有財報狀況。不過，他也強調，淨值是波動的，這時間談淨值大家比較擔心的是因為今年通膨疑慮，加速美國升息，使得債券利率往上走，債券價格往下跌，但大家要知道債券是固定收益，只要沒違約、有到期，持有的部會還是可以獲利，並非高風險投資。
黃文清進一步指出，若下半年通膨趨緩，現在看起來機會是非常大，像油價、大宗物資價格及美國房價都開始走跌，有利後續整體引導通膨預期往下，利率往下走，這樣未來南山人壽淨值可望明顯提升，現在包括股市也開始反彈回升，南山淨值第3季甚年底明年，尤其在債券部位評價會提升，淨值提升又可回沖回來，到時潤泰全及潤泰新淨值也可因此提升。
他表示，「淨值是波動的，淨值波動沒有大家想像可怕」，整體利率走勢今年上半年與下半年會有很大不同，潤泰全及潤泰新採取不動產資產重估，可讓淨值提升，況且潤泰本來就是以營建為本體，手上本來就有很多土地資產，不論投資或自有，投資部分這幾年來房地產表現不錯，若重估價值會明顯提升，淨值就會跟著提升。
至於為何之前他們沒有這樣做？黃文清說，可能當初公司覺得不需要，到時直接處分掉就好，只是因轉投資的南山人壽淨值波動太大，對他們的影響也確實存在，因此藉由不動產資產估來化解這次淨值減損危機。
黃文清認為，市場是過度恐慌，淨值波動沒有想像中嚴重，只是因為兩家公司實際數字還沒出來，大家還在等最後結數字評估後續狀況。至於此時進行資產重估，也是合法的，只要會計師簽核都沒問題，都可以追認，況且距離財報公告截止時間，還有一大段距離，如果決議要做這事，只要鑑價公司加速評價流程，把憑證結出來，會計師也認同也簽了，那最後公布的財報就是真正的數字，依規定8月中旬前要公告。