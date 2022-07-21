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潤泰雙雄擬資產重估化解危機　專家：淨值波動沒那麼可怕

▲潤泰集團總裁尹衍樑之子尹崇堯（左）今（2022）年股東會改選後，剛接下南山人壽董事長位子，不過，潤泰集團旗下潤泰全及潤泰新因南山人壽也爆淨值減損危機，並表示將透過不動產資產重新估價來化解危機。（圖／南山人壽提供）
▲潤泰集團總裁尹衍樑之子尹崇堯（左）今（2022）年股東會改選後，剛接下南山人壽董事長位子，不過，潤泰集團旗下潤泰全及潤泰新因南山人壽也爆淨值減損危機，並表示將透過不動產資產重新估價來化解危機。（圖／南山人壽提供）

記者顏真真／台北報導

2022-07-21 11:44:352022-07-21 13:00:49

由於通膨壓力，美國聯準會（Fed）今（2022）年加速升息，讓債券殖利率大幅反彈，壽險公司手中債券因公允價值評價幾乎呈現虧損狀態，大型壽險公司淨值以數百億到數千億元速度在蒸發，南山人壽也不例外，而透過潤成間接持股南山人壽的潤泰旗下潤泰全及潤泰新淨值也受波動，導致兩家公司這兩天股價打入跌停，緊急說明將啟動不動產資產重估。台新投顧副總經理黃文清今日《NOWnews今日新聞》採訪時表示，這確實可讓淨值回升，化解淨值減損危機，但淨值本來是波動的，淨值波動也沒大家想像可怕，市場有點過度恐慌，尤其下半年通膨趨緩機會看來非常大，未來南山淨值可望明顯提升，債券部位評價上來，淨值提升又可回沖，到時潤泰兩家公司淨值也可望提升。

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目前潤泰全持有潤成26.62%，潤泰新持有潤成持股25.11%，再間接持有南山人壽。根據潤泰全及潤泰新重訊記者會也說明，受俄烏戰爭影響，國際經濟局勢劇烈波動，美國聯準會抑制通膨屢次升息，3月升息1碼，導致公司首季其他權益因認列關聯企業南山人壽資產評價後大幅減少，5、6月美國再度升息5碼，對金融資產預期造成波動。

由於現行保險業資產採公平價值衡量，資產面因市場變動如利率上升、債券價格大幅下降，而衝擊到帳面淨值，但負債面因還未適用IFRS 17，未能同時以公平市價衡量，負債未能同時反映市場利率變動而隨之減少，致壽險業淨值遭到低估，也使得潤泰全、潤泰新2公司淨值亦同樣受影響跟著下滑。

不過，潤泰全、潤泰新都表示將會更改會計策略，針對投資性不動產重新評估資產價值，讓淨值提升，目前並沒有打算處分不動產等資產來提高淨值，表示透過會計項目調整，體質會愈來愈健康。至於潤泰全今年股利5元，強調則是會照發，發放股利後對淨值也不會有影響。

對於潤泰全及潤泰新要以資產重估化解淨值減損危機，台新投顧副總經理黃文清今日受訪時表示，兩家公司淨值減損主要還是受南山人壽影響，畢竟這是一家很大的壽險公司，淨值波動也會影響大股東持有財報狀況。不過，他也強調，淨值是波動的，這時間談淨值大家比較擔心的是因為今年通膨疑慮，加速美國升息，使得債券利率往上走，債券價格往下跌，但大家要知道債券是固定收益，只要沒違約、有到期，持有的部會還是可以獲利，並非高風險投資。

黃文清進一步指出，若下半年通膨趨緩，現在看起來機會是非常大，像油價、大宗物資價格及美國房價都開始走跌，有利後續整體引導通膨預期往下，利率往下走，這樣未來南山人壽淨值可望明顯提升，現在包括股市也開始反彈回升，南山淨值第3季甚年底明年，尤其在債券部位評價會提升，淨值提升又可回沖回來，到時潤泰全及潤泰新淨值也可因此提升。

他表示，「淨值是波動的，淨值波動沒有大家想像可怕」，整體利率走勢今年上半年與下半年會有很大不同，潤泰全及潤泰新採取不動產資產重估，可讓淨值提升，況且潤泰本來就是以營建為本體，手上本來就有很多土地資產，不論投資或自有，投資部分這幾年來房地產表現不錯，若重估價值會明顯提升，淨值就會跟著提升。

至於為何之前他們沒有這樣做？黃文清說，可能當初公司覺得不需要，到時直接處分掉就好，只是因轉投資的南山人壽淨值波動太大，對他們的影響也確實存在，因此藉由不動產資產估來化解這次淨值減損危機。

黃文清認為，市場是過度恐慌，淨值波動沒有想像中嚴重，只是因為兩家公司實際數字還沒出來，大家還在等最後結數字評估後續狀況。至於此時進行資產重估，也是合法的，只要會計師簽核都沒問題，都可以追認，況且距離財報公告截止時間，還有一大段距離，如果決議要做這事，只要鑑價公司加速評價流程，把憑證結出來，會計師也認同也簽了，那最後公布的財報就是真正的數字，依規定8月中旬前要公告。

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