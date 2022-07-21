寫真女星指遮重點　藤乃葵炸出100公分I級美胸

日本寫真女星藤乃葵在2020年7月出道，長相甜美的她除了靠氣質相貌吸引大批粉絲，傲人的上圍更是吸睛，在出道作品中即因為清涼的泳裝照，讓她快速地成為泳衣攝影活動的模特兒，擁有I 罩杯的她在IG上也常常分享的辣照，且多以小手遮掩美胸，讓粉絲們大飽眼福、心跳加速。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲傲人上圍，讓藤乃葵一出道就備受關注。（圖／藤乃葵 IG）今年才23歲的藤乃葵因為美胸非常搶眼，寫真作品常以「100公分美胸」來吸引粉絲。藤乃葵在2020年7月出道，同年的11月推出首部作品《w.a.l.k！》，出道作品之後也成為2020年度最暢銷的偶像印象影片，藤乃葵以光速的方式得到許多知名度，在之後她也更懂得展現自己的優點就是她「100公分的I罩杯」。藤乃葵身高158公分，三圍100-61-86，雖然不高，但美胸過人的天生優勢，每每推出作品就強打超兇的胸部，讓日本媒體以「有強烈存在感」來形容她的作品。▲藤乃葵大露事業線。（圖／藤乃葵 IG）藤乃葵對自己身材的優勢都毫不吝嗇地大方分享，在社群平台上放上清涼誘惑的美照，加上甜美笑容，讓粉絲瘋狂。藤乃葵對自己的I級美胸非常有自信，po出的照片往往都是少少布料遮點，展現自己的最大賣點。▲即便不露奶，藤乃葵的顏質也是令人驚艷。（圖／藤乃葵 IG）甫爆和李榮浩離婚！楊丞琳：分手就要快狠準林襄「只穿胸罩綁頭髮」 13秒片被網友瘋傳：我沒了連千毅女郎9秒愛撫片瘋傳 4.5萬人上車：真的受不了媽超商借廁所「瞄成人片區倒退嚕」!大喊那不是我女兒嗎