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柯文哲稱智商157　陳時中嘆：難道智商低這輩子就完了？

▲陳時中今日赴大同區保安宮參拜。（圖／記者黃宣尹攝，2022.07.21）
▲陳時中今日赴大同區保安宮參拜。（圖／記者黃宣尹攝，2022.07.21）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-21 11:42:08

台北市長柯文哲時常將自己智商157掛在嘴邊，民進黨台北市長參選人陳時中昨日於節目中表示，「智商那是囡仔的代誌，囡仔人卡有在講那個」，被解讀為暗酸柯文哲。陳時中今（21）日赴大同區保安宮參拜時再次說明，智商是小時候教育評比的參考基礎，但人到了一定年紀是看自己努力，不是說「智商低你這輩子就完蛋了」，重要的是怎麼樣努力。

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▲陳時中（圖／陳時中辦公室提供）
▲陳時中說，智商是小時候大家在評比、教育的評量基礎，不是說智商一測，智商低你這輩子就完蛋了。（圖／陳時中辦公室提供）
談到「智商說」，陳時中說，他的意思是，人到了一定年紀是看自己努力，怎麼樣的努力就會有怎樣的收穫。智商是小時候大家在評比、教育的評量基礎，不是說智商一測，智商低你這輩子就完蛋了；也不是說，智商高一輩子就永遠飛黃騰達。這只是一個參考，重要的是怎麼樣努力。

另外被問及柯文哲問陳時中的支持者是不是要把高端吞下去？以及聲稱陳時中過去擋BNT無法原諒，陳時中先是「哀」嘆氣後，表示「沒有擋BNT」，接著他說，還是要強調，不要有錯誤觀念，「疫苗是拿來打，不是拿來吞」，搏得現場一片掌聲。

陳時中進一步說，絕對沒有擋過bnt，「曾經有人擋，但不是我們」，歷史文件資料是非常清楚，「我們是被擋，不是我們黨」，這時全場也再度鼓掌。

陳時中說，後來政府也坦然接受民間其他管道，順利把疫苗進到台灣，非常感謝鴻海、慈濟、台積電，大家齊心利用民間力量讓疫苗進來。

▲陳時中赴保安宮參拜，受到廟方及大批支持者歡迎。（圖／陳時中辦公室提供）
▲陳時中赴保安宮參拜，受到廟方及大批支持者歡迎。（圖／陳時中辦公室提供）

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