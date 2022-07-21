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黃子佼浪漫癖好嚇壞眾人　收藏孟耿如「9年前喝剩的水」

▲黃子佼（左）自爆收藏孟耿如（右）9年前喝過的礦泉水。（圖／黃子佼提供）
▲黃子佼（左）自爆收藏孟耿如（右）9年前喝過的礦泉水。（圖／黃子佼提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-07-21 13:00:00

節目《婚禮歌手》由黃子佼、Lulu（黃路梓茵）主持，這次2人在新人婚前驚喜探訪，聊到心思細膩的新郎保存著他和新娘初次約會吃飯的發票，讓黃子佼也忍不住自揭，其實他也留著當年孟耿如第一次到他工作室時喝剩的礦泉水，這驚人的收藏癖讓Lulu聽了超傻眼。而本次婚禮歌手則是邀請到的實力派唱將「閻奕格」，當天被婚禮感動到直呼：「這真是個幸福的工作！」

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▲閻奕格（中）當天被婚禮感動。（圖／東森提供）
▲閻奕格（中）當天被婚禮感動，左為黃子佼，右為Lulu。（圖／東森提供）
這對新人是一對交往不到一年就閃婚的夫妻，2人跨越太平洋才得來的緣分，令新郎格外珍惜，所以特地將他們初次見面約會時的發票都保存下來，這心思細膩地個性，也讓黃子佼大讚：「真的很有心，很浪漫！」調皮的Lulu卻藉機反過來吐槽黃子佼：「終於找到比你更愛收藏東西的人了。」不服輸的黃子佼則回嗆：「那我可能還是贏他喔！」坦言到現在還留著9年前孟耿如第一次到他工作室時，喝剩的礦泉水。

驚人的自爆，讓眾人聽了驚呼連連，黃子佼還不忘補充說：「大概剩三分之一，她也不知道我留著。」Lulu打趣地追問他：「你留那幹嘛？做法？」一時不知道怎麼反應的黃子佼，只好反虧新郎：「那你留發票幹嘛？」所有人笑成一團，訪問的氣氛很是歡樂。

由於新郎從小移民美國，節目特地找來畢業於美國波士頓大學、精通英文的實力派唱將「閻奕格」，製作單位安排她擔任新娘秘書助理，協助新郎補妝。未料，當閻奕格用一口流利地英文與新郎閒聊、協助他緩解緊張心情時，馬上引起新娘的關注，加上她自帶的明星光環太強大，秒被身為節目忠實觀眾的新娘給識破，相當逗趣。「閻奕格」在婚禮上獻唱當年橫掃各大音樂榜的《小幸運》，以及她在婚禮上必唱的《YOU & I》，甜美的嗓音也成功擄獲在場賓客們的心。

▲閻奕格在婚禮上獻唱《小幸運》給新人。（圖／東森提供）
▲閻奕格在婚禮上獻唱《小幸運》給新人。（圖／東森提供）

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