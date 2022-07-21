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財經小辭典／什麼是公司淨值？潤泰全淨值轉負會怎樣？

▲這兩天外界關注，因受到投資南山人壽拖累，潤泰全今（2022）年第二季每股淨值恐淪負數，到底什麼是淨值？淨值轉負會怎麼樣？（圖／資料照片）
▲這兩天外界關注，因受到投資南山人壽拖累，潤泰全今（2022）年第二季每股淨值恐淪負數，到底什麼是淨值？淨值轉負會怎麼樣？（圖／資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-07-21 14:55:57

這兩天外界關注，因受到投資南山人壽拖累，潤泰全今（2022）年第二季每股淨值恐淪負數，至於潤泰新第二季淨值則預估僅剩下一百多億元。到底什麼是「每股淨值」？如果淨值為負又會如何？淨值可以真正評估一間公司的價值嗎？答案是「否」！

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一間公司總資產扣掉負債後，剩下的部分就是淨值，也就是股東權益，而每股淨值就是代表投資人每持有一股所擁有的價值，也可以說淨值就是「投資人（股東）擁有的價值」。當一間公司獲利良好時，總資產會越來越多，淨值也會逐步提高，反之若公司長期虧損，淨值也會越來越低。

淨值只是會計用來計算一間公司的「帳面金額」，代表公司所擁有資產的淨額，與股票價值沒有直接關係，也不等於可直接評估公司有沒有價值？或是真實價值為何？因為剛說到，淨值是總資產扣掉負債，以公司總資產來說，像是有機房、機具、存貨，這些到底值多少錢？通常會打些折扣，而打多少折扣也不一定，因此如此計算出來的淨值也只是暫時的，就只是會計上的數字，也就是大家說的「帳面金額」。

總資產減掉總負債為淨值，淨值再除以發行股數得出來數字為「每股淨值」，有項說法認為：當股價低於每股淨值時，代表股價被低估，是可以進場的時機。有人還會以「股價除以淨值」，得出的「股價淨值比」來判斷該股價便不便宜，若「股價淨值比」小於1，外界普遍認為便宜可買進，如果大於1.5就要賣出。

但這種「帳面金額價值評估法」還是有些缺失，因為淨值是不管公司未來發展與價值的，有些傳統產業可能怎麼做就是固定的表現，或許可以用這種方法來評估公司價值，但科技業有許多技術與專利無法反映在帳面上，因此不太適合這樣的評估方式，淨值無法真正代表一間公司的價值。

而如果淨值為負的，代表公司負債已大於資產，且公司股本已虧損。淨值為負數可能因負債比過高，公司資金壓力會變大，且會讓銀行對公司償債能力產生疑慮，進而影響授信。對上市櫃公司來說，淨值為負依規定就必須終止上市櫃。可能的解決方法為現金增資，讓淨值轉正，或是可以提升營運績效，來改善獲利能力。

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