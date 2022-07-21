財經小辭典／什麼是公司淨值？潤泰全淨值轉負會怎樣？

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淨值只是會計用來計算一間公司的「帳面金額」，代表公司所擁有資產的淨額，與股票價值沒有直接關係，也不等於可直接評估公司有沒有價值？或是真實價值為何？因為剛說到，淨值是總資產扣掉負債，以公司總資產來說，像是有機房、機具、存貨，這些到底值多少錢？通常會打些折扣，而打多少折扣也不一定，因此如此計算出來的淨值也只是暫時的，就只是會計上的數字，也就是大家說的「帳面金額」。
總資產減掉總負債為淨值，淨值再除以發行股數得出來數字為「每股淨值」，有項說法認為：當股價低於每股淨值時，代表股價被低估，是可以進場的時機。有人還會以「股價除以淨值」，得出的「股價淨值比」來判斷該股價便不便宜，若「股價淨值比」小於1，外界普遍認為便宜可買進，如果大於1.5就要賣出。
但這種「帳面金額價值評估法」還是有些缺失，因為淨值是不管公司未來發展與價值的，有些傳統產業可能怎麼做就是固定的表現，或許可以用這種方法來評估公司價值，但科技業有許多技術與專利無法反映在帳面上，因此不太適合這樣的評估方式，淨值無法真正代表一間公司的價值。
而如果淨值為負的，代表公司負債已大於資產，且公司股本已虧損。淨值為負數可能因負債比過高，公司資金壓力會變大，且會讓銀行對公司償債能力產生疑慮，進而影響授信。對上市櫃公司來說，淨值為負依規定就必須終止上市櫃。可能的解決方法為現金增資，讓淨值轉正，或是可以提升營運績效，來改善獲利能力。