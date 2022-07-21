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偏鄉中央廚房9月啟用！石斑魚入菜　學童每月吃得到

▲教育部長潘文忠指出，9月到年底，全國國中小每月都有1餐能吃到石斑魚。（圖／行政院提供）
▲教育部長潘文忠指出，9月到年底，全國國中小每月都有1餐能吃到石斑魚。（圖／行政院提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-07-21 12:37:122022-07-21 12:52:38

教育部今（21）日在行政院會報告「推動偏鄉學校中央廚房計畫」執行狀況，預計9月啟用。教育部長潘文忠說，全台偏鄉有1312所，學生人數約有24萬人，過去運送、廚工成本佔掉餐費，行政院長蘇貞昌同意加碼12元，讓每餐可達到62元；另外9月到年底，全國國中小每月都有1餐能吃到石斑魚，總經費約6億元。

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行政院去年4月宣布推動偏鄉學校中央廚房計畫，補助偏鄉學校食材費，及學校興建中央廚房以大帶小、規劃食材聯合採購、統籌人力及運送事宜，投入超過63.1億元，要讓家長繳交的午餐費用回到食材上。

教育部說，藉由中央廚房及食材聯合採購方式納入1300餘校，擴大經濟規模，穩定食材供應，同時補助廚勤人員薪資及生食、熟食運輸費，穩定偏鄉學校廚務人力並降低學生餐費用於固定成本上的支出，有效提高餐費用於食材比例。

教育部指出，除了經費補助外，也提供兼具防汙及透氣效果的廚工服裝，及使用滅菌布料的學校營養師、司機制服，體現廚勤人員專業性；並設計具保溫效果的餐桶及湯桶，同時配有磁扣鎖、GPS及熟食智慧溫度感測器，雲端掌握運送路線，確保運送過程的溫度及食品安全衛生。

教育部國教署長彭富源指出，今年9月開學後到年底會有88天營養午餐，教育部開發出88天菜色，一餐約62元，包含在地、當季食材，還有異國料理。今年底將支出2.43億元，2023年以後每年補助增加到5.53億元。

另外日前中國禁止台灣石斑魚進口，教育部也與農委會合作，將從今年9月至年底，讓全台國中小的營養午餐，每月都有1餐石斑魚納入主菜，總經費月6億元，是由行政院額外支應。

▲今年9月到年底，全國國中小每月都有1餐能吃到石斑魚。（圖／教育部提供）
▲今年9月到年底，全國國中小每月都有1餐能吃到石斑魚。（圖／教育部提供）
行政院發言人羅秉成說，石斑魚納入營養午餐，是兩全其美做法，石斑魚受到中國打壓，對農漁民不公平，營養午餐要吃到石斑魚不容易，石斑魚屬比較貴又優質產品，因此透過營養午餐給小朋友吃，是非常好的做法。

羅秉成也說，相關經費由主計長籌措，預算已經有所安排，若要對外說明再說明。潘文忠也說，台灣農產品很優質，受到政治不當干預，不會為了消化農產品，才採用這措施，只是石斑魚對很多孩子來說，不見得有機會吃到。

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