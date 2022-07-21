「類熱浪」來襲！IKEA揭涼感寢具排行　特力屋教配色降溫

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可放在椅墊、床墊、枕頭等地方，使用涼感材質製成，涼感效果有助放鬆和入睡，使用前可先放入冰箱，以達到更顯著的冰涼感覺。
Top 2：LAPPNYCKLAR雙人被套組
柔和的粉紅色系櫻花圖案，配上裝飾性布質鈕釦，營造出清新氛圍的空間感。萊賽爾纖維與棉混紡的密織布觸感涼快清爽，讓視覺和觸覺都有感降溫。
Top 3：STJÄRNSTARR雙人涼被
適合睡覺時經常覺得太熱的人，採用萊賽爾纖維與縲縈纖維等涼感材質，可吸收濕氣，讓身體保持乾爽。
Top 4：KNAPSTAD舒眠薄墊
採用雙面不同材質設計，可依喜好選擇適合的墊面。一面為凝膠層，能有效降溫、觸感清涼；另一面則為記憶泡棉，能更放鬆、睡得更舒適。
Top 5：KLUBBSPORRE人體工學枕
雙面設計能滿足各種不同需求，一面添加特殊的冷凝膠層，能吸收身體熱能、觸感清涼。另一面則是記憶泡棉材質，能夠完整貼合、提供合適的頭部支撐。
Top 6：KLEINIA枕頭保潔套
使用尼龍纖維材質，運用特殊方式織成，可排除熱氣，提供頭部涼爽、舒適感受，同時可保護枕頭，避免沾染污漬和灰塵。
炎熱夏天除了靠冷氣、電風扇降溫，挑選涼感寢具、靠墊也有助消暑。特力屋表示，選對居家配件色系直接秒降溫，建議家中物件選用像是白色，或彩度較低的莫蘭迪藍色等，有助營造沁涼視覺感受；或是繽紛色系的收納盒，也能為空間注入活力氛圍。
此外，窗簾不只有遮光與遮蔽的作用，也是家居軟裝中不可或缺的配件。建議民眾可從窗簾本身的遮光特性與通風度，以及使用者對於光線的敏感度、使用功能與頻率，更有效率的挑選窗簾。