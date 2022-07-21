靈骨塔詐騙「養、套、殺」　得手1億5千萬元

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警方調查，該集團以擔任「處長」職位之楊姓男子為首，楊嫌控管旗下幹部及業務之客訪對象、聯繫情形並製表記錄，集團成員進行詐騙時先與被害人頻繁互動甚至贈送防疫物資以取得信任，並持續宣稱被害人手中之殯葬商品熱門、搶手，有多位買家(金主)欲高價收購，「養」成買方市場之假情境後，再以「加購塔位、骨灰罐、禮儀契約等配成套裝商品收購價格更高」、「售出大量殯葬商品會有40%以上所得稅，可透過基金會協助節稅」等話術，讓被害人先支付新臺幣數十萬至數千萬不等費用(依被害人持有數量調整)，而深陷不斷循環坑殺之圈「套」。
被害人支付上述前金後，再以「買家所需數量增加，若不加購補足數量將無法成交亦無法退款」、「被國稅局盯上，節稅所需手續費提高」等話術，反覆坑殺令被害人持續付錢，直至被害人山窮水盡、無錢可騙後便人間蒸發，與被害人澈底斷絕聯繫；部分被害人受騙金額高達4千萬元至5千萬元，其他被害人受騙金額平均達1百萬元以上。
警方蒐證完竣並掌握此詐騙集團成員結構後，先後於110年12月15日、111年06月02日執行2次同步查緝行動，於台中市西屯區緝獲最高職位楊姓首腦及其他幹部、業務等共15人，查扣贓款現金209萬元、高級進口車輛(BMW休旅車及AUDI汽車各1部)、嫌犯叩客名冊、客訪勤惰表、教戰手冊等証物，全案警詢後移送臺灣苗栗地方檢察署偵辦。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。