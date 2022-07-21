父親節助攻「7.25商城狂購節」！百大品牌限時2.5折起

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注重車用的時尚爸
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穩重暖心的愛家爸
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照顧臉蛋的帥氣爸
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最愛科技商品的3C爸
醉心於全新3C商品的爸爸，蝦皮購物也準備好熱騰騰的Google、小米 7月新品！即日起至7/31主打全天電池續航力與拍照功能的Google Pixel 6a，搶先預購價13990元，另有身歷其境絕佳好音色的Google Pixel Buds Pro 無線耳機，早鳥優惠價5990元；此外，小米官方旗艦店歡慶新品上市，7/31前下單預購Xiaomi 12 Lite就送小米戶外藍芽喇叭等品牌好禮，小米還推出新品智慧寵物餵食器與智慧寵物飲水機，即日起至7/31優惠僅3790元就能把寵物系列雙雙帶回家！
銅板美食擄獲爸爸就上蝦皮購物 漢堡王小華堡2份只要95元
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搶先備戰父親節！蝦皮購物「7.25 商城狂購節」4大攻略
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攻略四：7/25當天於蝦皮商城消費滿額抽小米、Apple 等精選3C名品