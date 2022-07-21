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父親節助攻「7.25商城狂購節」！百大品牌限時2.5折起

▲蝦皮購物「7.25商城狂購節」祭四大類型爸爸送禮攻略！Gogoro、BOSCH、碧兒泉三大國際品牌更強勢進駐品牌旗艦店。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「7.25商城狂購節」祭四大類型爸爸送禮攻略！Gogoro、BOSCH、碧兒泉三大國際品牌更強勢進駐品牌旗艦店。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-07-21 15:00:00

父親節將至，在這個專屬於爸爸的暖心時節，蝦皮購物備好送禮清單，在「7.25商城狂購節」攜手百大品牌祭出「品牌旗艦店25折起」、「299元免運」及「商城85折」多重消費優惠，更力邀Gogoro、BOSCH、碧兒泉三大國際品牌進駐蝦皮商城品牌旗艦店，推出明星商品限時優惠，即日起進站預領免運券參與遊戲，就有機會將價值約12萬元Gogoro eeyo電動腳踏車帶回家，7/25當天消費滿額再抽iPhone13！碧兒泉更加碼超級品牌日，7/27當日還有0元加價購保濕明星體驗組，再抽好評Marshall音響，全館消費滿2800元贈奢華寵粉保養旅行組，滿4000元再贈露營收納箱，贈品總價值高達8000元！蝦皮購物聯手各大品牌齊力為不同類型的爸爸，設計出誠意滿滿送禮清單，今夏不論是時尚爸、暖男爸、保養爸，還是3C爸，蝦皮購物讓你輕鬆挑選豪禮送給平日辛勞的他！

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▲Gogoro首度進駐蝦皮商城品牌旗艦店！「7.25商城狂購節」預領免運抽12萬Gogoro電動單車。（圖／品牌提供）
▲Gogoro首度進駐蝦皮商城品牌旗艦店！「7.25商城狂購節」預領免運抽12萬Gogoro電動單車。（圖／品牌提供）
4大類型爸爸送禮攻略首公開！

注重車用的時尚爸

家中的爸爸對車用品有所追求嗎？兼具質感與設計感的Gogoro首度進駐蝦皮商城品牌旗艦店，即日起至7/25 VIVA 系列 車身造型保護套優惠價845元相當於5折狂購、喜歡炫黑俐落設計酷帥老爸最適合限時特價5250元的GOGORO X SUOMY 極輕量全罩式安全帽，不僅有型更能展現成熟品味。

穩重暖心的愛家爸

為了幫助爸爸能夠輕鬆打理家中的大小事務，蝦皮購物獻上德國專業品牌 BOSCH 博世優惠價只要4399元的BOSCH DIY居家輕修繕組滿足所有的修繕需求，快速又方便！想消除爸爸一日的辛勞，只要使用鴻嘉源12MM肌肉按摩槍，快速舒緩筋膜與僵硬的肌肉，7/25 1點限時特賣下殺2折起，只要649元！

▲BOSCH 18V 鋰電衝擊起子機單電超值組，優惠4,399元。（圖／品牌提供）
▲BOSCH 18V 鋰電衝擊起子機單電超值組，優惠4,399元。（圖／品牌提供）
照顧臉蛋的帥氣爸

對於注重儀容保養的爸爸，蝦皮購物攜手男仕保養霸主碧兒泉推明星商品即日起至7/27限時下殺5折起，最適合愛面子爸爸的男仕活泉抗油光保濕乳液，高機能保濕又涼快好吸收限時優惠2300元，領券還有優惠折扣！加碼2500元即可購入一組奇蹟特嫩精華組，打擊粗糙擊退暗沉！

▲碧兒泉活泉抗油光保濕乳液75ml，優惠2,300元。（圖／品牌提供）
▲碧兒泉活泉抗油光保濕乳液75ml，優惠2,300元。（圖／品牌提供）
最愛科技商品的3C爸

醉心於全新3C商品的爸爸，蝦皮購物也準備好熱騰騰的Google、小米 7月新品！即日起至7/31主打全天電池續航力與拍照功能的Google Pixel 6a，搶先預購價13990元，另有身歷其境絕佳好音色的Google Pixel Buds Pro 無線耳機，早鳥優惠價5990元；此外，小米官方旗艦店歡慶新品上市，7/31前下單預購Xiaomi 12 Lite就送小米戶外藍芽喇叭等品牌好禮，小米還推出新品智慧寵物餵食器與智慧寵物飲水機，即日起至7/31優惠僅3790元就能把寵物系列雙雙帶回家！

銅板美食擄獲爸爸就上蝦皮購物　漢堡王小華堡2份只要95元

完美的送禮清單當然不能只有消費優惠，蝦皮購物也準備好美食饗宴囉！此次「7.25商城狂購節」攜手漢堡王，推出超過10種熱銷點心，最低６元的寵愛銅板價，就是要讓爸爸有得拿又有得吃。美食餐券館推出總匯辣雞腿堡套餐優惠價90元、小華堡2份只要95元、酷熱夏暑不能錯過的大杯七喜，更推出沁涼價６元，父親節加碼點心享不完！

搶先備戰父親節！蝦皮購物「7.25 商城狂購節」4大攻略

攻略一：3張商城299元免運券大方送，預領免運並玩遊戲，再抽Gogoro eeyo電動腳踏車

攻略二：蝦皮商城85折神券、92折神券駕到，最高現抵5000元

攻略三：百大品牌旗艦店限時下殺25折起！

攻略四：7/25當天於蝦皮商城消費滿額抽小米、Apple 等精選3C名品

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