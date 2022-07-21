一善破千災　玉闕朝仁宮捐贈救災摩托車

▲消防局表示，救災摩托車在崎嶇路線可精準駕駛；山林穿梭時可達到快速警示、定位效果，藉讓消防人員有更好的移動能力(圖／柳榮俊攝2022.7.21)

財團法人台中市玉闕朝仁宮香火鼎盛，常年熱心公益，尤其關心第一線消防人員在各災害現場無私奉獻，因此捐贈市府消防局警示爆閃燈及救災器材，包含救災摩托車、繩索、無線電手持麥克風等，今(21)日舉辦捐贈儀式，玉闕朝仁宮董事長林宏昭表示，「一善破千災」，秉持純善之心，「取之於社會、用之於社會」理念，提升救護品質，消防局感謝玉闕朝仁宮善盡社會責任，提升消防工作效能。

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林宏昭表示，因疫情為避免群聚帶來風險，原本慶祝武財神渡台紀念「平安福宴」，董監事決定今年停辦，捐助經費做公益，捐贈消防局警示爆閃燈及救災器材，此批救災器材總價值15萬元，包含1輛救災摩托車、繩索、無線電手持麥克風等，希望能拋磚引玉，讓這群打火弟兄無後顧之憂。

市府消防局指出，大肚山許多路徑一般車輛無法到達，這次捐贈的救災摩托車選用SYM-4MICA，有擴充式載物平台，除載送人員深入山林，更可載送大量水帶等救災器材，經過改造後，將能克服大肚山的崎嶇地形，包含改造及強化避震系統的可調式內管，讓車輛在險惡車況下不會損傷底盤；以及輪胎選用巧克力胎，在崎嶇路線仍可精準駕駛；並裝設警示燈及警笛，於山林穿梭時可達到快速警示、定位的效果，盼藉此讓消防人員有更好的移動能力。

台中市婦女防火宣導大隊副大隊長、市議員吳瓊華表示，玉闕朝仁宮長年熱心公益，這次捐贈救災摩托車及裝備器材，對於各項消防及救災勤務執行上都能充分發揮作用。

參與捐贈儀式的烏日區農會總幹事張漢強也表示，願意加碼捐贈，農會是消防隊最佳的後盾，也會善盡社會責任。